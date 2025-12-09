Voces de Acá lanzó "Por el verde", su nueva grabación

Uno Entre Rios | Escenario | Por el verde

El grupo vocal paranaense Voces de Acá presentó “Por el verde”, su nuevo trabajo discográfico, que ya se encuentra disponible en YouTube y Spotify

9 de diciembre 2025 · 12:07hs
El grupo vocal paranaense Voces de Acá presentó “Por el verde”, su nuevo trabajo discográfico, que ya se encuentra disponible en YouTube, Spotify y otras plataformas digitales. La grabación reúne una selección de doce obras que recorren autores fundamentales del folclore y la canción latinoamericana, además de composiciones propias.

La agrupación está integrada por Juana Mascardi (soprano), María Victoria Zárate (contralto), Hugo Galli (tenor y percusión), Daniel Rochi (barítono, guitarra, bajo, charango y percusión) y Gerardo Sartori (barítono bajo). La dirección y los arreglos son de Daniel Rochi, quien también aporta composiciones en este lanzamiento.

El álbum incluye obras de Ramón Ayala, Chacho Muller, Isaco Abitbol, Alfredo Zitarrosa, Julio Lacarra, Silvio Rodríguez y Joaquín Sabina, entre otros referentes. Además, se suman canciones musicalizadas por Rochi sobre textos de Stella Berduc, Papi Bastida, Ricardo Sbresso y Gabriel Moguilner, junto a una tonada creada por Graciela Gianet y Alejandro Carrouché.

La grabación cuenta con la participación de músicos invitados: Sebastián Sarubi (acordeón y piano), Osvaldo Aguilar (armónica), Alberto Sire (flauta traversa) y Federico Sgarbanti (percusión). El arte del trabajo estuvo a cargo de Guillermo Hennekens.

El contenido de “Por el verde” está conformado por las siguientes piezas:

  • Por la bronca de la muerte — Letra: Stella Berduc / Música: Daniel Rochi

  • Posadeña linda — Ramón Ayala

  • Adentro lleva todo el sol — Julio Lacarra

  • Jugando en blanco y negro — Letra: Ricardo Sbresso / Música: Daniel Rochi

  • Caballo y carro — Letra: Papi Bastida / Música: Daniel Rochi

  • Con la frente marchita — Joaquín Sabina – Pancho Varona

  • La Masitera — Letra: Graciela Gianet / Música: Alejandro Carrouché

  • Zamba por vos — Alfredo Zitarrosa

  • Judith — Silvio Rodríguez

  • Ocaso de un pescador — Letra: Gabriel Moguilner / Música: Daniel Rochi

  • La Calandria — Isaac Abitbol – Hugo César Sosa

  • Creciente de nueve lunas — Chacho Muller

