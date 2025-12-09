Voces de Acá lanzó "Por el verde", su nueva grabación

El grupo vocal paranaense Voces de Acá presentó “Por el verde” , su nuevo trabajo discográfico, que ya se encuentra disponible en YouTube y Spotify

El grupo vocal paranaense Voces de Acá presentó “Por el verde”, su nuevo trabajo discográfico, que ya se encuentra disponible en YouTube, Spotify y otras plataformas digitales. La grabación reúne una selección de doce obras que recorren autores fundamentales del folclore y la canción latinoamericana, además de composiciones propias.

La agrupación está integrada por Juana Mascardi (soprano), María Victoria Zárate (contralto), Hugo Galli (tenor y percusión), Daniel Rochi (barítono, guitarra, bajo, charango y percusión) y Gerardo Sartori (barítono bajo). La dirección y los arreglos son de Daniel Rochi , quien también aporta composiciones en este lanzamiento.

El álbum incluye obras de Ramón Ayala, Chacho Muller, Isaco Abitbol, Alfredo Zitarrosa, Julio Lacarra, Silvio Rodríguez y Joaquín Sabina, entre otros referentes. Además, se suman canciones musicalizadas por Rochi sobre textos de Stella Berduc, Papi Bastida, Ricardo Sbresso y Gabriel Moguilner, junto a una tonada creada por Graciela Gianet y Alejandro Carrouché.

La grabación cuenta con la participación de músicos invitados: Sebastián Sarubi (acordeón y piano), Osvaldo Aguilar (armónica), Alberto Sire (flauta traversa) y Federico Sgarbanti (percusión). El arte del trabajo estuvo a cargo de Guillermo Hennekens.

El contenido de “Por el verde” está conformado por las siguientes piezas: