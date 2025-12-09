Voces de Acá lanzó "Por el verde", su nueva grabación

El grupo vocal paranaense Voces de Acá presentó “Por el verde”, su nuevo trabajo discográfico, que ya se encuentra disponible en YouTube, Spotify y otras plataformas digitales. La grabación reúne una selección de doce obras que recorren autores fundamentales del folclore y la canción latinoamericana, además de composiciones propias.
La agrupación está integrada por Juana Mascardi (soprano), María Victoria Zárate (contralto), Hugo Galli (tenor y percusión), Daniel Rochi (barítono, guitarra, bajo, charango y percusión) y Gerardo Sartori (barítono bajo). La dirección y los arreglos son de Daniel Rochi, quien también aporta composiciones en este lanzamiento.
El álbum incluye obras de Ramón Ayala, Chacho Muller, Isaco Abitbol, Alfredo Zitarrosa, Julio Lacarra, Silvio Rodríguez y Joaquín Sabina, entre otros referentes. Además, se suman canciones musicalizadas por Rochi sobre textos de Stella Berduc, Papi Bastida, Ricardo Sbresso y Gabriel Moguilner, junto a una tonada creada por Graciela Gianet y Alejandro Carrouché.
La grabación cuenta con la participación de músicos invitados: Sebastián Sarubi (acordeón y piano), Osvaldo Aguilar (armónica), Alberto Sire (flauta traversa) y Federico Sgarbanti (percusión). El arte del trabajo estuvo a cargo de Guillermo Hennekens.
El contenido de “Por el verde” está conformado por las siguientes piezas:
-
Por la bronca de la muerte — Letra: Stella Berduc / Música: Daniel Rochi
Posadeña linda — Ramón Ayala
Adentro lleva todo el sol — Julio Lacarra
Jugando en blanco y negro — Letra: Ricardo Sbresso / Música: Daniel Rochi
Caballo y carro — Letra: Papi Bastida / Música: Daniel Rochi
Con la frente marchita — Joaquín Sabina – Pancho Varona
La Masitera — Letra: Graciela Gianet / Música: Alejandro Carrouché
Zamba por vos — Alfredo Zitarrosa
Judith — Silvio Rodríguez
Ocaso de un pescador — Letra: Gabriel Moguilner / Música: Daniel Rochi
La Calandria — Isaac Abitbol – Hugo César Sosa
Creciente de nueve lunas — Chacho Muller