Luis Gorelik dirigió a la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos en Valle María

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se presentó este sábado en Valle María, en el Templo Inmaculada Concepción, donde reunió a más de 500 personas en una actividad con acceso libre y gratuito. El concierto, dirigido por Luis Gorelik, formó parte de la celebración patronal y también pudo verse por streaming. La agrupación depende de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

La presentación abrió con la Suite del ballet Romeo y Julieta de Sergei Prokofiev (1939), de la cual se interpretaron cuatro movimientos . Luego continuó con la Sinfonía Nº 5 de Dimitri Shostakowitch , compositor que en su época fue censurado bajo el régimen de la ex Unión Soviética. En esta ocasión se abordaron tres movimientos —primero, segundo y cuarto— en una obra de fuerte carga expresiva.

Entre los presentes se encontraban el intendente Mario Sokolovsky, la viceintendenta Sonia María Sokolovsky y otras autoridades locales. Durante el encuentro, la viceintendenta entregó al director artístico la Resolución Nº 14 del Concejo Deliberante, que declaró la presentación de interés cultural por su aporte a la comunidad. Además, la Cámara de Diputados de Entre Ríos declaró el concierto de Interés Legislativo (Declaración 710).

La actividad reunió a 80 músicos en escena y tuvo una duración aproximada de una hora y veinte minutos. Al finalizar, el público se puso de pie para aplaudir a la orquesta. Entre los comentarios del cierre, Teresa y Antonio describieron la experiencia como “algo hermoso”, mientras que Facundo, quien asistió junto a su padre, expresó: “Es un hecho muy importante y me encanta que hayan venido a Valle María”.