Homicidio en Paraná: un joven fue asesinado a tiros y un adolescente quedó detenido

Un joven de 20 años fue asesinado en Paraná y un adolescente de 16 años quedó detenido como principal sospechoso. Secuestraron un revólver calibre 38.

Alrededor de las 2 de la madrugada de este miércoles, un nuevo homicidio conmocionó a la capital entrerriana. En calle Isabel de Guevara al 1100, personal policial encontró a un joven gravemente herido sobre la vía pública, con al menos dos impactos de arma de fuego. Al arribar una unidad sanitaria, los profesionales constataron que la víctima —identificada como Eduardo Silva, de 20 años— ya se encontraba sin vida.

Tras las primeras averiguaciones en la zona, los investigadores se dirigieron hacia una vivienda cercana, donde un hombre informó que su hijo de 16 años podría estar involucrado en el hecho. Según indicaron fuentes policiales, el adulto permitió el ingreso de los uniformados al domicilio.

Dentro de la vivienda se halló al adolescente señalado, y los agentes lograron corroborar indicios que lo vincularían directamente con los disparos que provocaron la muerte de Silva. Durante el procedimiento también se secuestró un revólver calibre .38, presuntamente utilizado en el ataque.

Autopsia

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue de Oro Verde para la correspondiente autopsia, mientras que el adolescente fue puesto a disposición de Minoridad, donde continuará el proceso bajo la intervención de la Justicia.

Las autoridades continúan trabajando para esclarecer las circunstancias del crimen.