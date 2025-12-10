Cierre del complejo termal de La Paz: 13 trabajadores en la incertidumbre tras fin de la concesión

Desde el martes el complejo termal de La Paz permanece cerrado. El Municipio finalizó la concesión a Newtronic S.A. tras detectar múltiples incumplimientos contractuales

El Municipio de La Paz finalizó la concesión del complejo termal a Newtronic S.A. tras detectar múltiples incumplimientos contractuales y decidió tomar posesión inmediata del predio. La empresa mantenía la concesión de la estructura municipal desde 2013. Con la decisión se abre un panorama de gran incertidumbre entre los 13 empleados del complejo, también entre los prestadores de servicio que dependen económicamente de uno de los principales atractivos turísticos del norte entrerriano y que ahora ven su continuidad, al menos temporalmente.

José Trlin Carelli, secretario general de la filial entrerriana de la Uthgra (Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina) dialogó con UNO sobre la situación que viven los trabajadores y adelantó que ya solicitaron un pedido de audiencia tanto con representantes de la firma Newtronic S.A como con las autoridades de la municipalidad paceña y realizaron una constatación con la Secretaría de Trabajo, ya que las termas están cerradas y se necesita la documentación para posibles futuros reclamos.

Trlin Carelli explicó que el sindicato bregará por la continuidad laboral de los trabajadores y su absorción en el futuro manejo del complejo y adelantó que este jueves se reunirá con los trabajadores para delinear acciones a seguir.

Concretamente, en caso de que Newtronic S.A. no continúe y el municipio decida seguir con la operación, plantearán que absorba a los trabajadores e incluso, de llamarse a una nueva licitación, exigirán que estos trabajadores sean incluidos, valorando su experiencia y capacitación.

Aún resta definir si Newtronic S.A contestará el decreto municipal o si el municipio procederá a abrir una licitación nueva o si asumirá directamente la gestión.

Termas de La Paz 4

La concesión era por 30 años

Tal como informó UNO en su edición impresa del 27 de julio de 2012, el Concejo Deliberante de La Paz aprobó en forma unánime la ordenanza que promulgó el llamado a licitación pública para la explotación del complejo termal de 12 hectáreas y un terreno lindero al mismo, conocido como La Curtiembre.

Carlos Bilbao, en ese momento presidente del Concejo Deliberante local mencionó: “Se resolvió otorgar una concesión de 30 años (a la empresa adjudicataria), con un plan de inversión de casi 19 millones de pesos. En siete años tiene que estar completada la inversión, que en gran parte debe estar direccionada a mejorar la infraestructura del complejo termal”, referenció. El titular del Concejo paceño comentó que estaban en conocimiento sobre dos inversores interesados en explotar turísticamente el complejo: los dueños de Newtronic, a cargo la explotación del casino de Gualeguaychú y Casino Club SA, a cargo del casino de Puerto Madero. Finalmente fue el primero el que ganó el pliego licitatorio.

Hoy Newtronic S.A. se encuentra en una profunda crisis financiera y legal, declarándose en concurso preventivo y despidiendo empleados, afectando las salas de juego en distintas localidades Entre Ríos, incluyendo Gualeguaychú, donde cesó sus operaciones, causando incertidumbre laboral y conflictos por falta de pagos.

En La Paz, tras años de relevamientos, informes técnicos y reiteradas intimaciones, el municipio anunció que resolvió, por recomendaciones de la Comisión Fiscalizadora, finalizar la concesión del complejo termal a la empresa Newtronic S.A., debido a graves y sostenidos incumplimientos contractuales.

Los principales puntos detectados por las áreas técnicas municipales fueron: obras comprometidas que nunca se ejecutaron, falta de mantenimiento integral y deterioro progresivo del predio, interrupción de los servicios del hotel, spa y restaurant, incumplimientos laborales hacia el personal, deudas por energía eléctrica, tasas municipales y falta de pago del canon correspondiente, ausencia de seguros y documentación obligatoria.

Ante este escenario y habiéndose cumplido cada una de las etapas administrativas y legales, el Municipio declaró la caducidad de la concesión, aplicó la multa establecida y dispuso la toma inmediata de posesión del complejo.

“La prioridad del gobierno municipal es garantizar, a la brevedad, el servicio termal y su normal funcionamiento”, dijeron en conferencia de prensa el intendente de La Paz, Walter Martin, y el secretario de Gobierno, Matías Camino.

Termas de La Paz 1

Presente adverso para la firma

En septiembre último se produjo el despido de 20 trabajadores de las dos salas de apuestas que maneja la firma en Gualeguaychú y a otros 20 operarios en el resto de Entre Ríos, según explicaron en el sindicato de trabajadores de juegos de azar. Además, los croupiers afirmaron que hubo meses en los que cobraron en cuotas y/o con atrasos, además de despidos y reincorporaciones, paros y hasta el corte de energía por una deuda millonaria.

En ese contexto, los dueños de Newtronic, los hermanos Carlos y Alfredo Ferrari, junto al matrimonio Jorge Aníbal Pérez y María Ximena Velázquez, intentaron conseguir un comprador de sus negocios y cedieron los derechos de explotación de las doce salas de juego y las tragamonedas a los hermanos Carlos y Diego Banfi, del grupo Teleinfo, actuales operadores de los casinos de Concepción del Uruguay y Diamante.

Ahora bien, según contó el sitio IProfesional, ese traspaso habría sido avalado por el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas) con la promesa de incorporar a los cerca de 200 empleados de Newtronic. Sin embargo, el sindicato Aleara denunció que aún no pasaron a la nueva empresa: “Hoy seguimos siendo empleados de Newtronic, pero el sueldo lo pagó Teleinfo bajo la figura de pago a proveedor, no como un salario, y por eso tampoco se hicieron los pagos de las obras sociales ni las cargas previsionales”, afirmaron.

Mientras tanto en la Justicia Comercial se recibió el pedido de concurso preventivo de Newtronic S.A. Los apoderados de la firma explicaron que “en los términos de su objeto social, (la empresa) mantuvo un contrato para la provisión de máquinas de juegos de azar en alquiler en nueve (9) salas de la provincia de Entre Ríos, ello por resultar adjudicataria de la Licitación Privada Nº 001/03 Iafas y contrato de renovación de fecha 23/3/2011 y, 2) a la concesión y administración de la explotación de tres salas de juego en la misma provincia (conforme contratos de fecha 29/12/2015 Gualeguay, 4/12/2013 Gualeguaychú y 10/4/2015 La Paz)”.

Termas de La Paz 4

La empresa además tiene relación con otras compañías. Es a su vez accionista de Neogame S.A. y de Neoformosa S.A. dos sociedades también dedicadas a negocios de casino y explotación de un hotel en Formosa.

Entre las causas de la debacle de Newtronic se anota lo siguiente: “En primer lugar, el fuerte endeudamiento y la muy elevada conflictividad entre sus accionistas”. En el escrito se acusa a Alfredo Ferrari de obstaculizar cualquier entendimiento entre los responsables societarios.

Al explicar las causas que llevaron a que el casino perdiera clientes, se explicó, además: “Producto de la pandemia ocurrida en 2020, en un primer momento se debió disponer el cierre de todas las salas y luego la reducida asistencia a las salas de juego por parte del público implicó una merma muy considerable de la facturación, lo cual implicó que en un principio se generaran pasivos particularmente fiscales y con proveedores de máquinas de juego que se fueron incrementando hasta el presente”.

Por otra parte, se agregó: “A la muy delicada situación descripta, en la que confluyeron negativamente distintos factores que no escapan al adverso contexto económico de estos años se suma la intolerable conflictividad entre accionistas y la resistencia de quien fuera presidente del directorio Alfredo O. Ferrari a acatar las decisiones adoptadas en asambleas de accionistas que lo destituyeron del cargo, momento a partir del cual se dedicó a obstaculizar la administración de la concursada”.

La presentación judicial la realizó Alejandro Daniel Sivori, presidente de Newtronic S.A. y en ella se concluye que, “la exigibilidad de las obligaciones asumidas con distintos acreedores, derivaría en la indefectible quiebra de la empresa. Actualmente, se han trabado embargos sucesivos respecto de las cuentas bancarias, lo que impide la operatoria sin acudir al concurso de acreedores. Para evitarla, tal como lo decidimos en reunión de Directorio del 22/05/2025, y la Asamblea del 25/2/2025, es necesario reestructurar ordenadamente el pasivo, sobre la base de esa condición, poder refinanciarlo”.

Termas de La Paz

Turismo en tiempos de incertidumbre

Por otra parte Trlin Carelli señaló que la actividad turística es el "termómetro de la economía" y que necesitan una actividad constante, algo que la actual situación económica del país no está permitiendo.

Aunque se celebraron los últimos fines de semana largos, que trajeron un "airecito" de circulante, la perspectiva para la próxima temporada (que ya está "encima" sin mucho tiempo para planificar) es de un "turismo gasolero".

Se espera que los principales emisores (Buenos Aires, Córdoba y Rosario) opten por viajes más cercanos para economizar. Aún así el sindicalista afirmó que estiman que los visitantes se restringirán en gastos como salir a comer, bailar o alojarse en hoteles de alto nivel, en detrimento del sector.