Uno Entre Rios | La Provincia | Diputados

Diputados nacionales entrerrianos se reunieron con dirigentes de la CGT

Diputados nacionales peronistas se reunierpn con dirigentes de CGTpara abordar la reforma laboral y problemáticas de trabajadores del citrus y sector avícola

10 de diciembre 2025 · 14:29hs
Diputados nacionales peronistas se reunierpn con dirigentes de CGTpara abordar la reforma laboral y problemáticas de trabajadores del citrus y sector avícola

Diputados nacionales peronistas se reunierpn con dirigentes de CGTpara abordar la reforma laboral y problemáticas de trabajadores del citrus y sector avícola
Diputados nacionales peronistas se reunierpn con dirigentes de CGTpara abordar la reforma laboral y problemáticas de trabajadores del citrus y sector avícola

Diputados nacionales peronistas se reunierpn con dirigentes de CGTpara abordar la reforma laboral y problemáticas de trabajadores del citrus y sector avícola

Guillermo Michel, Gustavo Bordet, Blanca Osuna, Marianela Marclay y Adán Bahl mantuvieron un encuentro este miércoles con los referentes sindicales Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio), Carlos Molinari (Carne) y Pablo Flores (AEFIP) para abordar la reforma laboral y la problemática de los trabajadores del citrus y del sector avícola de la provincia.

Los legisladores entrerrianos visitaron la sede del Sindicato de Empleados de la industria del vidrio a fin de reunirse con Jorge Sola y Cristian Jerónimo, quienes integran la nueva cúpula de la Confederación General del trabajo (CGT), y los dirigentes sindicales Carlos Molinari y Pablo Flores.

El informe de la comisión investigadora de Diputados por el fentanilo contaminado señala incumplimientos reiterados en controles de Anmat y dispersión de normas. 20 recomendaciones

Fentanilo: duro infome de la  comisión investigadora de Diputados

Este martes la Cámara de Diputados inicia el tratamiento de la Emergencia para pymes. En dos años cerraron más de 500 y 11.000 personas quedarn sin trabajo 

Diputados comienza a analizar un alivio fiscal para las pymes

CGT diputados nacionale peronistas Blanca Osuna Guillermo Michel Adán Bahl 1

Durante el encuentro abordaron la situación laboral de Entre Ríos, en particular de los trabajadores del citrus que están teniendo inconvenientes en el norte de la provincia. Y junto a Carlos Molinari analizaron la problemática de los trabajadores del sector avícola entrerriano.

También intercambiaron sobre la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional en el Congreso y del posicionamiento de la central obrera. Asimismo, se refirieron al impacto en el poder adquisitivo de los salarios generado por el fuerte incremento de los gastos fijos de los hogares.

En ese sentido, Michel sostuvo que “una reforma laboral por sí misma no genera puestos de trabajo; para crear trabajo se necesita un proceso de crecimiento económico sostenido protegiendo y promoviendo la industria y la producción nacional”.

Además agregó “es inescindible analizar el costo tributario del empleo registrado a la hora de avanzar en una reforma laboral que amplíe derechos, promueva el crecimiento económico y la productividad, reduzca la informalidad y se adapte a las nuevas formas de trabajo. Es necesario analizar una segmentación por sector de la actividad y región”.

Diputados CGT Guillermo Michel Adán Bahl Blanca Osuna Citrus
Noticias relacionadas
Desde el martes el complejo termal de La Paz permanece cerrado. El Municipio finalizó la concesión a Newtronic S.A. tras detectar múltiples incumplimientos contractuales

Cierre del complejo termal de La Paz: 13 trabajadores en la incertidumbre tras fin de la concesión

El intendente de Colón José Luis Walser y su familia sufrieron un accidente de tránsito en Brasil. Su esposa está en estado reservdo tras una operación y su hija será operada

El intendente de Colón y su familia se accidentaron en Brasil

Con 16 crímenes en el año, Paraná sigue siendo la ciudad más violenta de Entre Ríos.

Con 16 crímenes en el año, Paraná sigue siendo la ciudad más violenta de Entre Ríos

Publicaron en al Boletín Oficial cinco nuevos fiscales para el Poder Judicial de Entre Ríos. Los pliegos habían sido aprobados en 1 de octubre en el Senado 

Fiscales: publicaron designaciones en el Boletín Oficial

Ver comentarios

Lo último

Javier Milei celebró sus primeros dos años en la Presidencia

Javier Milei celebró sus primeros dos años en la Presidencia

Patronato tiene su primera incorporación: Agustín Araujo

Patronato tiene su primera incorporación: Agustín Araujo

Edgardo Kueider y su pareja irán a juicio por contrabando en 2026

Edgardo Kueider y su pareja irán a juicio por contrabando en 2026

Ultimo Momento
Javier Milei celebró sus primeros dos años en la Presidencia

Javier Milei celebró sus primeros dos años en la Presidencia

Patronato tiene su primera incorporación: Agustín Araujo

Patronato tiene su primera incorporación: Agustín Araujo

Edgardo Kueider y su pareja irán a juicio por contrabando en 2026

Edgardo Kueider y su pareja irán a juicio por contrabando en 2026

The World of Movement realizará su muestra anual con artistas invitados y la presencia de Max Daneri

The World of Movement realizará su muestra anual con artistas invitados y la presencia de Max Daneri

Libros para regalarle a un niño en esta Navidad

Libros para regalarle a un niño en esta Navidad

Policiales
Paraná: atacó a un hombre y a su hijo con un machete para cobrar una deuda

Paraná: atacó a un hombre y a su hijo con un machete para cobrar una deuda

Condenaron en Entre Ríos a una pareja que trasladó 95 kilos de droga

Condenaron en Entre Ríos a una pareja que trasladó 95 kilos de droga

Asaltaron a un chofer de colectivos en La Paz: identificaron a dos sospechosos

Asaltaron a un chofer de colectivos en La Paz: identificaron a dos sospechosos

Homicidio en Paraná: un joven fue asesinado a tiros y un adolescente quedó detenido

Homicidio en Paraná: un joven fue asesinado a tiros y un adolescente quedó detenido

Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Ovación
Así serán los torneos Apertura y Clausura 2026: grupos, clásicos y formato completo

Así serán los torneos Apertura y Clausura 2026: grupos, clásicos y formato completo

Copa Argentina 2026: River debutará ante Ciudad de Bolívar y Boca frente a Gimnasia de Chivilcoy

Copa Argentina 2026: River debutará ante Ciudad de Bolívar y Boca frente a Gimnasia de Chivilcoy

Realizan un documental sobre el boxeo femenino paranaense

Realizan un documental sobre el boxeo femenino paranaense

La Kava tuvo su cierre de año en su circuito

La Kava tuvo su cierre de año en su circuito

Presencia entrerriana en el plantel M19 que entrena en Mar del Plata

Presencia entrerriana en el plantel M19 que entrena en Mar del Plata

La provincia
Cierre del complejo termal de La Paz: 13 trabajadores en la incertidumbre tras fin de la concesión

Cierre del complejo termal de La Paz: 13 trabajadores en la incertidumbre tras fin de la concesión

Diputados nacionales entrerrianos se reunieron con dirigentes de la CGT

Diputados nacionales entrerrianos se reunieron con dirigentes de la CGT

El intendente de Colón y su familia se accidentaron en Brasil

El intendente de Colón y su familia se accidentaron en Brasil

Con 16 crímenes en el año, Paraná sigue siendo la ciudad más violenta de Entre Ríos

Con 16 crímenes en el año, Paraná sigue siendo la ciudad más violenta de Entre Ríos

Fiscales: publicaron designaciones en el Boletín Oficial

Fiscales: publicaron designaciones en el Boletín Oficial

Dejanos tu comentario