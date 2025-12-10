Diputados: el oficialismo definió una doble sesión la semana próxima Los diputados oficialistas intentarán aprobar el Presupuesto 2026 y otras dos leyes. El miércoles 17 y jueves 18 de diciembre se votarán los proyectos. 10 de diciembre 2025 · 21:46hs

El oficialismo definió este miércoles una comprimida hoja de ruta para la semana que viene, y que incluye una doble sesión el miércoles 17 y jueves 18 de diciembre para aprobar los proyectos de Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal y la ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

LEER MÁS: Diputados nacionales entrerrianos se reunieron con dirigentes de la CGT Qué pasará en Diputados El derrotero comenzará el lunes próximo con las reuniones constitutivas de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, que volverán a ser encabezadas por el libertario Alberto Bertie Benegas Lynch, y de Legislación Penal, donde reeditará la presidencia la bullrichista Laura Rodríguez Machado, respectivamente.

El martes próximo, en tanto, está previsto la firma de los dictámenes de los tres proyectos, de manera tal de dejarlos listos para ser aprobados en el recinto el miércoles y jueves, trascendió de diputados nacionales que participaron de reuniones en Presidencia de la Cámara baja.