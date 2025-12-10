La Dirección de Educación Superior, dependiente del CGE, reafirmó que los derechos laborales de los docentes titulares están "plenamente garantizados".

CGE: garantizan la continuidad de los profesorados con horas de planta permanente y todas las tecnicaturas.

En el marco del proceso de actualización y adecuación de la oferta académica en los institutos de formación docente y técnico-profesional de la provincia, la Dirección de Educación Superior, dependiente del Consejo General de Educación ( CGE ), reafirmó que los derechos laborales de los docentes titulares están "plenamente garantizados".

Asimismo, se aclaró que las carreras con horas de planta permanente podrán solicitar adaptaciones o reconversiones académicas cuando la demanda territorial así lo requiera, y por el tiempo que resulte pertinente, retomando luego su carrera de origen.

En cuanto a los profesorados de planta temporaria cuyo período finaliza en 2025, se informó que serán convocados para evaluar su continuidad o las alternativas posibles, de acuerdo con las necesidades y particularidades de cada región.

"Contamos con un análisis cuantitativo y cualitativo actualizado, acompañado por un relevamiento de disponibilidad docente, que nos permite planificar una oferta educativa pertinente, con verdadera salida laboral y en cercanía con los territorios", señalaron desde la Dirección de Educación Superior, y destacaron que "todas las decisiones se dialogarán en reuniones con los equipos directivos de cada instituto".

"El análisis conjunto de matrícula, empleo, proyecciones y necesidades locales será la base de cada definición", se subrayó.

Finalmente, se convocó a la comunidad educativa "a seguir construyendo, entre todos, un sistema educativo sólido, inclusivo y preparado para los desafíos actuales, con el profesionalismo que caracteriza a nuestros docentes".