Asaltaron a un chofer de colectivos en La Paz: identificaron a dos sospechosos

Un chofer de la empresa Malvinas Argentinas fue asaltado con un arma blanca en La Paz y, tras un operativo policial, se identificó a dos sospechosos.

Un chofer de la empresa Malvinas Argentinas, de 34 años, fue asaltado durante la madrugada mientras realizaba su último recorrido en la zona de avenida Hipólito Yrigoyen al 4000. Según informó la Policía, el hecho ocurrió alrededor de las 00:30, cuando dos pasajeros subieron a la unidad y uno de ellos le apoyó un arma blanca en el abdomen para exigirle sus pertenencias.

Los delincuentes se llevaron $250.000 en efectivo, un teléfono Samsung A22 perteneciente a la empresa y una mochila verde y negra que contenía elementos personales: una toalla y un par de anteojos de sol con su estuche. Tras cometer el robo, ambos se dieron a la fuga.

A partir de la denuncia, se intensificaron los patrullajes en la zona con el objetivo de localizar a los autores. Cerca de la 01:30, personal policial divisó a dos hombres en el barrio Nuestra Señora de La Paz quienes, al advertir la presencia de los agentes, corrieron e ingresaron a un domicilio.

Allanamiento

Tras comunicar la situación a la Unidad Fiscal, se ordenó un allanamiento inmediato. Si bien no se encontraron los elementos sustraídos, la Policía informó que la vestimenta de los individuos coincidía parcialmente con la descripta en la denuncia, lo cual quedó asentado en actas. Los hombres, de 36 y 25 años, ambos con antecedentes policiales, fueron identificados. La investigación continúa para determinar su posible participación en el robo y recuperar los bienes sustraídos.