Uno Entre Rios | Policiales | La Paz

Asaltaron a un chofer de colectivos en La Paz: identificaron a dos sospechosos

Un chofer de la empresa Malvinas Argentinas fue asaltado con un arma blanca en La Paz y, tras un operativo policial, se identificó a dos sospechosos.

10 de diciembre 2025 · 09:10hs
Asaltaron a un chofer de colectivos en La Paz: identificaron a dos sospechosos

Un chofer de la empresa Malvinas Argentinas, de 34 años, fue asaltado durante la madrugada mientras realizaba su último recorrido en la zona de avenida Hipólito Yrigoyen al 4000. Según informó la Policía, el hecho ocurrió alrededor de las 00:30, cuando dos pasajeros subieron a la unidad y uno de ellos le apoyó un arma blanca en el abdomen para exigirle sus pertenencias.

Asalto

Los delincuentes se llevaron $250.000 en efectivo, un teléfono Samsung A22 perteneciente a la empresa y una mochila verde y negra que contenía elementos personales: una toalla y un par de anteojos de sol con su estuche. Tras cometer el robo, ambos se dieron a la fuga.

Desde el martes el complejo termal de La Paz permanece cerrado. El Municipio finalizó la concesión a Newtronic S.A. tras detectar múltiples incumplimientos contractuales

Cierre del complejo termal de La Paz: 13 trabajadores en la incertidumbre tras fin de la concesión

La comisión directiva del hogar Conscripto Bernarde de La Paz, lanzó al rifa navideña, una acción solidaria que ayuda a la insitución a seguir acompañando a los niños del hogar

Hogar de Niños de La Paz lanza rifa navideña

A partir de la denuncia, se intensificaron los patrullajes en la zona con el objetivo de localizar a los autores. Cerca de la 01:30, personal policial divisó a dos hombres en el barrio Nuestra Señora de La Paz quienes, al advertir la presencia de los agentes, corrieron e ingresaron a un domicilio.

LEER MÁS: Detienen a supuesto jefe narco y secuestran dinero, drogas y autos

Allanamiento

Tras comunicar la situación a la Unidad Fiscal, se ordenó un allanamiento inmediato. Si bien no se encontraron los elementos sustraídos, la Policía informó que la vestimenta de los individuos coincidía parcialmente con la descripta en la denuncia, lo cual quedó asentado en actas. Los hombres, de 36 y 25 años, ambos con antecedentes policiales, fueron identificados. La investigación continúa para determinar su posible participación en el robo y recuperar los bienes sustraídos.

La Paz Chofer asalto
Noticias relacionadas
Se espera por un gran acompañamiento de público para estas dos jornadas. 

En La Paz se instala el show de derrapes

Un incidente con arma blanca terminó con dos heridos, padre e hijo, un menor de 16 años. El agresor fue detenido. Ocurrió este miércoles en Paraná

Paraná: atacó a un hombre y a su hijo con un machete para cobrar una deuda

La Justicia condenó a una pareja detenida con 95 kilos de marihuana en la Ruta 14. Le impuso más de cuatro años de cárcel a un hombre y condicional a una mujer.

Condenaron en Entre Ríos a una pareja que trasladó 95 kilos de droga

homicidio en parana: un joven fue asesinado a tiros y un adolescente quedo detenido

Homicidio en Paraná: un joven fue asesinado a tiros y un adolescente quedó detenido

Ver comentarios

Lo último

Javier Milei celebró sus primeros dos años en la Presidencia

Javier Milei celebró sus primeros dos años en la Presidencia

Patronato tiene su primera incorporación: Agustín Araujo

Patronato tiene su primera incorporación: Agustín Araujo

Edgardo Kueider y su pareja irán a juicio por contrabando en 2026

Edgardo Kueider y su pareja irán a juicio por contrabando en 2026

Ultimo Momento
Javier Milei celebró sus primeros dos años en la Presidencia

Javier Milei celebró sus primeros dos años en la Presidencia

Patronato tiene su primera incorporación: Agustín Araujo

Patronato tiene su primera incorporación: Agustín Araujo

Edgardo Kueider y su pareja irán a juicio por contrabando en 2026

Edgardo Kueider y su pareja irán a juicio por contrabando en 2026

The World of Movement realizará su muestra anual con artistas invitados y la presencia de Max Daneri

The World of Movement realizará su muestra anual con artistas invitados y la presencia de Max Daneri

Libros para regalarle a un niño en esta Navidad

Libros para regalarle a un niño en esta Navidad

Policiales
Paraná: atacó a un hombre y a su hijo con un machete para cobrar una deuda

Paraná: atacó a un hombre y a su hijo con un machete para cobrar una deuda

Condenaron en Entre Ríos a una pareja que trasladó 95 kilos de droga

Condenaron en Entre Ríos a una pareja que trasladó 95 kilos de droga

Asaltaron a un chofer de colectivos en La Paz: identificaron a dos sospechosos

Asaltaron a un chofer de colectivos en La Paz: identificaron a dos sospechosos

Homicidio en Paraná: un joven fue asesinado a tiros y un adolescente quedó detenido

Homicidio en Paraná: un joven fue asesinado a tiros y un adolescente quedó detenido

Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Ovación
Así serán los torneos Apertura y Clausura 2026: grupos, clásicos y formato completo

Así serán los torneos Apertura y Clausura 2026: grupos, clásicos y formato completo

Copa Argentina 2026: River debutará ante Ciudad de Bolívar y Boca frente a Gimnasia de Chivilcoy

Copa Argentina 2026: River debutará ante Ciudad de Bolívar y Boca frente a Gimnasia de Chivilcoy

Realizan un documental sobre el boxeo femenino paranaense

Realizan un documental sobre el boxeo femenino paranaense

La Kava tuvo su cierre de año en su circuito

La Kava tuvo su cierre de año en su circuito

Presencia entrerriana en el plantel M19 que entrena en Mar del Plata

Presencia entrerriana en el plantel M19 que entrena en Mar del Plata

La provincia
Cierre del complejo termal de La Paz: 13 trabajadores en la incertidumbre tras fin de la concesión

Cierre del complejo termal de La Paz: 13 trabajadores en la incertidumbre tras fin de la concesión

Diputados nacionales entrerrianos se reunieron con dirigentes de la CGT

Diputados nacionales entrerrianos se reunieron con dirigentes de la CGT

El intendente de Colón y su familia se accidentaron en Brasil

El intendente de Colón y su familia se accidentaron en Brasil

Con 16 crímenes en el año, Paraná sigue siendo la ciudad más violenta de Entre Ríos

Con 16 crímenes en el año, Paraná sigue siendo la ciudad más violenta de Entre Ríos

Fiscales: publicaron designaciones en el Boletín Oficial

Fiscales: publicaron designaciones en el Boletín Oficial

Dejanos tu comentario