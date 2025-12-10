Un violento choque entre un camión con acoplado y una cosechadora ocurrió este miércoles por la tarde sobre la Ruta Nacional Nº 11, en Gualeguay.

Gualeguay: una cosechadora y un camión chocaron de frente sobre un puente.

Un violento choque entre un camión con acoplado que transportaba granos y una cosechadora ocurrió este miércoles por la tarde sobre la Ruta Nacional Nº 11, a la altura del kilómetro 198, en jurisdicción del departamento Gualeguay . El impacto se produjo sobre el puente del arroyo Cle Viejo, sin heridos de consideración.

Ambos vehículos coincidieron sin espacio suficiente para atravesar la traza del puente. De acuerdo con la información policial recabada ninguno de los dos rodados logró maniobrar a tiempo y terminaron colisionando de frente, generando un importante daño estructural tanto en el puente como en las unidades involucradas.

Condenaron en Entre Ríos a una pareja que trasladó 95 kilos de droga

Paraná: atacó a un hombre y a su hijo con un machete para cobrar una deuda

A raíz del fuerte impacto, el camión despistó, rompió la baranda de contención y cayó al cauce del arroyo, desparramando gran parte de los granos que transportaba. El vehículo quedó volcado y con daños significativos, mientras personal policial y de emergencia trabajaba en la zona para asegurar el lugar y coordinar el retiro de la unidad.

El chofer del camión resultó con lesiones leves y el de la cosechadora no tuvo que ser asistido.