Uno Entre Rios | Policiales | Paraná

Paraná: atacó a un hombre y a su hijo con un machete para cobrar una deuda

Un incidente con arma blanca terminó con dos heridos, padre e hijo, un menor de 16 años. El agresor fue detenido. Ocurrió este miércoles en Paraná

10 de diciembre 2025 · 13:09hs
Un incidente con arma blanca terminó con dos heridos

Un incidente con arma blanca terminó con dos heridos, padre e hijo, un menor de 16 años. El agresor fue detenido. Ocurrió este miércoles en Paraná

Durante la mañana, se registró un incidente en la puerta de un domicilio en calle Tacuarí, de Paranpa, donde un hombre de 47 años y su hijo de 16 años fueron atacados por un vecino que llegó a cobrar una deuda. Al negarse a pagar, el agresor desenfundó un machete y un cuchillo, causando lesiones al menor en la parte superior del ojo izquierdo y al adulto en el abdomen y la pierna.

arma blanca machete paraná padre e hijo

Afortunadamente, personal de la División Delitos Económicos que patrullaba la zona actuó rápidamente y logró demorar al responsable del ataque. Ambos heridos fueron trasladados en ambulancia al Hospital San Martín para recibir atención médica adecuada.

Con 16 crímenes en el año, Paraná sigue siendo la ciudad más violenta de Entre Ríos.

Con 16 crímenes en el año, Paraná sigue siendo la ciudad más violenta de Entre Ríos

homicidio en parana: un joven fue asesinado a tiros y un adolescente quedo detenido

Homicidio en Paraná: un joven fue asesinado a tiros y un adolescente quedó detenido

El fiscal interviniente fue informado de la situación y dispuso la detención del agresor, quien será trasladado a la Alcaidía de Tribunales. Las armas utilizadas fueron secuestradas.

Paraná deuda hombre
Noticias relacionadas
El accidente ocurrió en la intersección de calles Blas Parera y José Hernández de Paraná. Hubo dos heridos.

Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Las actividades de las colonias de vacaciones municipales estarán destinadas a niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años. Organiza la Municipalidad de Paraná.

Colonias de Vacaciones municipales: abrieron inscripciones

La Municipalidad de Paraná invita a disfrutar de la Feria de Libros por Navidad, una propuesta que reunirá a editoriales, librerías locales y al público lector.Uno de los escenarios será el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Karaoke literario y coro en la Feria de Libros por Navidad

parana: rompieron a piedrazos ventanilla de colectivo urbano nuevo

Paraná: rompieron a piedrazos ventanilla de colectivo urbano nuevo

Ver comentarios

Lo último

Javier Milei celebró sus primeros dos años en la Presidencia

Javier Milei celebró sus primeros dos años en la Presidencia

Patronato tiene su primera incorporación: Agustín Araujo

Patronato tiene su primera incorporación: Agustín Araujo

Edgardo Kueider y su pareja irán a juicio por contrabando en 2026

Edgardo Kueider y su pareja irán a juicio por contrabando en 2026

Ultimo Momento
Javier Milei celebró sus primeros dos años en la Presidencia

Javier Milei celebró sus primeros dos años en la Presidencia

Patronato tiene su primera incorporación: Agustín Araujo

Patronato tiene su primera incorporación: Agustín Araujo

Edgardo Kueider y su pareja irán a juicio por contrabando en 2026

Edgardo Kueider y su pareja irán a juicio por contrabando en 2026

The World of Movement realizará su muestra anual con artistas invitados y la presencia de Max Daneri

The World of Movement realizará su muestra anual con artistas invitados y la presencia de Max Daneri

Libros para regalarle a un niño en esta Navidad

Libros para regalarle a un niño en esta Navidad

Policiales
Paraná: atacó a un hombre y a su hijo con un machete para cobrar una deuda

Paraná: atacó a un hombre y a su hijo con un machete para cobrar una deuda

Condenaron en Entre Ríos a una pareja que trasladó 95 kilos de droga

Condenaron en Entre Ríos a una pareja que trasladó 95 kilos de droga

Asaltaron a un chofer de colectivos en La Paz: identificaron a dos sospechosos

Asaltaron a un chofer de colectivos en La Paz: identificaron a dos sospechosos

Homicidio en Paraná: un joven fue asesinado a tiros y un adolescente quedó detenido

Homicidio en Paraná: un joven fue asesinado a tiros y un adolescente quedó detenido

Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Ovación
Así serán los torneos Apertura y Clausura 2026: grupos, clásicos y formato completo

Así serán los torneos Apertura y Clausura 2026: grupos, clásicos y formato completo

Copa Argentina 2026: River debutará ante Ciudad de Bolívar y Boca frente a Gimnasia de Chivilcoy

Copa Argentina 2026: River debutará ante Ciudad de Bolívar y Boca frente a Gimnasia de Chivilcoy

Realizan un documental sobre el boxeo femenino paranaense

Realizan un documental sobre el boxeo femenino paranaense

La Kava tuvo su cierre de año en su circuito

La Kava tuvo su cierre de año en su circuito

Presencia entrerriana en el plantel M19 que entrena en Mar del Plata

Presencia entrerriana en el plantel M19 que entrena en Mar del Plata

La provincia
Cierre del complejo termal de La Paz: 13 trabajadores en la incertidumbre tras fin de la concesión

Cierre del complejo termal de La Paz: 13 trabajadores en la incertidumbre tras fin de la concesión

Diputados nacionales entrerrianos se reunieron con dirigentes de la CGT

Diputados nacionales entrerrianos se reunieron con dirigentes de la CGT

El intendente de Colón y su familia se accidentaron en Brasil

El intendente de Colón y su familia se accidentaron en Brasil

Con 16 crímenes en el año, Paraná sigue siendo la ciudad más violenta de Entre Ríos

Con 16 crímenes en el año, Paraná sigue siendo la ciudad más violenta de Entre Ríos

Fiscales: publicaron designaciones en el Boletín Oficial

Fiscales: publicaron designaciones en el Boletín Oficial

Dejanos tu comentario