Durante la mañana, se registró un incidente en la puerta de un domicilio en calle Tacuarí, de Paranpa, donde un hombre de 47 años y su hijo de 16 años fueron atacados por un vecino que llegó a cobrar una deuda. Al negarse a pagar, el agresor desenfundó un machete y un cuchillo, causando lesiones al menor en la parte superior del ojo izquierdo y al adulto en el abdomen y la pierna.
Paraná: atacó a un hombre y a su hijo con un machete para cobrar una deuda
Un incidente con arma blanca terminó con dos heridos, padre e hijo, un menor de 16 años. El agresor fue detenido. Ocurrió este miércoles en Paraná
10 de diciembre 2025 · 13:09hs
Afortunadamente, personal de la División Delitos Económicos que patrullaba la zona actuó rápidamente y logró demorar al responsable del ataque. Ambos heridos fueron trasladados en ambulancia al Hospital San Martín para recibir atención médica adecuada.
El fiscal interviniente fue informado de la situación y dispuso la detención del agresor, quien será trasladado a la Alcaidía de Tribunales. Las armas utilizadas fueron secuestradas.