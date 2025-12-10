Paraná: atacó a un hombre y a su hijo con un machete para cobrar una deuda

Durante la mañana, se registró un incidente en la puerta de un domicilio en calle Tacuarí, de Paranpa, donde un hombre de 47 años y su hijo de 16 años fueron atacados por un vecino que llegó a cobrar una deuda. Al negarse a pagar, el agresor desenfundó un machete y un cuchillo, causando lesiones al menor en la parte superior del ojo izquierdo y al adulto en el abdomen y la pierna.