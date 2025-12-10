Flamengo se metió en semifinales de la Copa Intercontinental

Flamengo le ganó 2 a 1 al Cruz Azul en su primer partido del certamen y sueña con volver a ser campeón del mundo.

Flamengo le ganó 2 a 1 al Cruz Azul y se metió en las semifinales de la Copa Intercontinental. Los goles fueron del uruguayo Giorgian De Arrascaeta a los 17 minutos del primer tiempo y a los seis del segundo, mientras que Jorge Sánchez empató para los mexicanos a los 44 de la primera etapa.

El conjunto brasileño se enfrentará al Pyramids de Egipto después de vencer al representante de Concacaf en busca de la final del certamen que se está disputando en Qatar, Egipto y Arabia Saudita, en donde ya espera el París Saint Germain.

De Arrascaeta abrió el marcador a los 15 minutos tras un error defensivo de Gonzalo Piovi y definió con frialdad ante la salida del arquero.

Cruz Azul reaccionó con determinación, tomó la iniciativa y alcanzó el empate con un potente remate de Jorge Sánchez que venció a Agustín Rossi, luego de un gol anulado por fuera de juego en una acción previa.

En el complemento, Flamengo asumió el control del partido, ajustó líneas con los cambios de Filipe Luís y volvió a golpear por intermedio del mediocampista uruguayo, quien definió por encima de Andrés Gudiño para sellar el 2-1.

El conjunto de Río de Janeiro manejó el cierre con autoridad y no concedió espacios, mientras la Máquina Cementera no logró sostener la presión.

Flamengo sueña con ser campeón del mundo

Con este triunfo, Flamengo mantiene la ilusión de disputar el duelo ante el PSG. Para ello debe eliminar a los egipcios en las semifinales. El Mengao sueña con volver a ser campeón del mundo luego de 44 años, ya que su único antecedente data de 1981, cuando se coronó frente a Liverpool.