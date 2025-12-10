Uno Entre Rios | Ovación | Flamengo

Flamengo se metió en semifinales de la Copa Intercontinental

Flamengo le ganó 2 a 1 al Cruz Azul en su primer partido del certamen y sueña con volver a ser campeón del mundo.

10 de diciembre 2025 · 18:17hs
Ahora Flamengo se medirá con Pyramids de Egipto el próximo sábado.

Ahora Flamengo se medirá con Pyramids de Egipto el próximo sábado.

Flamengo le ganó 2 a 1 al Cruz Azul y se metió en las semifinales de la Copa Intercontinental. Los goles fueron del uruguayo Giorgian De Arrascaeta a los 17 minutos del primer tiempo y a los seis del segundo, mientras que Jorge Sánchez empató para los mexicanos a los 44 de la primera etapa.

El conjunto brasileño se enfrentará al Pyramids de Egipto después de vencer al representante de Concacaf en busca de la final del certamen que se está disputando en Qatar, Egipto y Arabia Saudita, en donde ya espera el París Saint Germain.

Nicolás Ramírez será el árbitro de la final entre Racing y Estudiantes.

Nicolás Ramírez será el árbitro de la final entre Racing y Estudiantes

Neuquén fue subcampeón en el último certamen y busca revancha.

Neuquén es el último semifinalista del Torneo Clausura de la Liga Paranaense

De Arrascaeta abrió el marcador a los 15 minutos tras un error defensivo de Gonzalo Piovi y definió con frialdad ante la salida del arquero.

Cruz Azul reaccionó con determinación, tomó la iniciativa y alcanzó el empate con un potente remate de Jorge Sánchez que venció a Agustín Rossi, luego de un gol anulado por fuera de juego en una acción previa.

En el complemento, Flamengo asumió el control del partido, ajustó líneas con los cambios de Filipe Luís y volvió a golpear por intermedio del mediocampista uruguayo, quien definió por encima de Andrés Gudiño para sellar el 2-1.

El conjunto de Río de Janeiro manejó el cierre con autoridad y no concedió espacios, mientras la Máquina Cementera no logró sostener la presión.

Flamengo sueña con ser campeón del mundo

Con este triunfo, Flamengo mantiene la ilusión de disputar el duelo ante el PSG. Para ello debe eliminar a los egipcios en las semifinales. El Mengao sueña con volver a ser campeón del mundo luego de 44 años, ya que su único antecedente data de 1981, cuando se coronó frente a Liverpool.

Flamengo Copa Intercontinental Cruz Azul fútbol
Noticias relacionadas
Manchester City pisó fuerte en el Estadio Santiago Bernabéu  ante el Real Madrid.

Sin Kylian Mbappé ni Franco Mastantuono, Real Madrid cayó ante Manchester City

Dimas Garateguy con el brazo en alto tras la lectura de las tarjetas.

Victoria de Dimas Garateguy en Santa Fe

Catalina Borrero Müller está cerrando un estupendo año deportivo.

Catalina Borrero Müller, nuevamente a la Selección Argentina U17

El tesorero de Patronato, Julián Gea Sánchez; Agustín Araujo; y el director deportivo de la entidad rojinegra, Victor Müller. 

Patronato tiene su primera incorporación: Agustín Araujo

Ver comentarios

Lo último

CGE: garantizan la continuidad de los profesorados con horas de planta permanente y todas las tecnicaturas

CGE: garantizan la continuidad de los profesorados con horas de planta permanente y todas las tecnicaturas

Gualeguay: una cosechadora y un camión chocaron de frente sobre un puente

Gualeguay: una cosechadora y un camión chocaron de frente sobre un puente

Quini 6: un apostador acertó en La Segunda

Quini 6: un apostador acertó en La Segunda

Ultimo Momento
CGE: garantizan la continuidad de los profesorados con horas de planta permanente y todas las tecnicaturas

CGE: garantizan la continuidad de los profesorados con horas de planta permanente y todas las tecnicaturas

Gualeguay: una cosechadora y un camión chocaron de frente sobre un puente

Gualeguay: una cosechadora y un camión chocaron de frente sobre un puente

Quini 6: un apostador acertó en La Segunda

Quini 6: un apostador acertó en La Segunda

Nicolás Ramírez será el árbitro de la final entre Racing y Estudiantes

Nicolás Ramírez será el árbitro de la final entre Racing y Estudiantes

Diputados: el oficialismo definió una doble sesión la semana próxima

Diputados: el oficialismo definió una doble sesión la semana próxima

Policiales
Gualeguay: una cosechadora y un camión chocaron de frente sobre un puente

Gualeguay: una cosechadora y un camión chocaron de frente sobre un puente

Paraná: atacó a un hombre y a su hijo con un machete para cobrar una deuda

Paraná: atacó a un hombre y a su hijo con un machete para cobrar una deuda

Condenaron en Entre Ríos a una pareja que trasladó 95 kilos de droga

Condenaron en Entre Ríos a una pareja que trasladó 95 kilos de droga

Asaltaron a un chofer de colectivos en La Paz: identificaron a dos sospechosos

Asaltaron a un chofer de colectivos en La Paz: identificaron a dos sospechosos

Homicidio en Paraná: un joven fue asesinado a tiros y un adolescente quedó detenido

Homicidio en Paraná: un joven fue asesinado a tiros y un adolescente quedó detenido

Ovación
Nicolás Ramírez será el árbitro de la final entre Racing y Estudiantes

Nicolás Ramírez será el árbitro de la final entre Racing y Estudiantes

Neuquén es el último semifinalista del Torneo Clausura de la Liga Paranaense

Neuquén es el último semifinalista del Torneo Clausura de la Liga Paranaense

Así serán los torneos Apertura y Clausura 2026: grupos, clásicos y formato completo

Así serán los torneos Apertura y Clausura 2026: grupos, clásicos y formato completo

Sin Kylian Mbappé ni Franco Mastantuono, Real Madrid cayó ante Manchester City

Sin Kylian Mbappé ni Franco Mastantuono, Real Madrid cayó ante Manchester City

Flamengo se metió en semifinales de la Copa Intercontinental

Flamengo se metió en semifinales de la Copa Intercontinental

La provincia
CGE: garantizan la continuidad de los profesorados con horas de planta permanente y todas las tecnicaturas

CGE: garantizan la continuidad de los profesorados con horas de planta permanente y todas las tecnicaturas

En Concepción del Uruguay, la licitación para el transporte urbano de pasajeros quedó desierta

En Concepción del Uruguay, la licitación para el transporte urbano de pasajeros quedó desierta

Nogoyá: se activó un protocolo sanitario por otro posible caso de sarampión

Nogoyá: se activó un protocolo sanitario por otro posible caso de sarampión

Cierre del complejo termal de La Paz: 13 trabajadores en la incertidumbre tras fin de la concesión

Cierre del complejo termal de La Paz: 13 trabajadores en la incertidumbre tras fin de la concesión

Diputados nacionales entrerrianos se reunieron con dirigentes de la CGT

Diputados nacionales entrerrianos se reunieron con dirigentes de la CGT

Dejanos tu comentario