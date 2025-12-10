Uno Entre Rios | La Provincia | Concepción del Uruguay

En Concepción del Uruguay, la licitación para el transporte urbano de pasajeros quedó desierta

La Municipalidad de Concepción del Uruguay lanzó una convocatoria a licitación pública para otorgar la concesión, pero no se registraron propuestas.

10 de diciembre 2025 · 18:09hs
La Municipalidad de Concepción del Uruguay lanzó una convocatoria a licitación pública para otorgar la concesión del servicio de transporte urbano de pasajeros. El plazo para la presentación de oferentes venció este miércoles, pero no se registraron propuestas, por lo que la licitación quedó desierta.

Las dos empresas que venían prestando el servicio no presentaron ofertas, y tampoco hubo nuevos interesados. El contexto económico, la eliminación de los subsidios nacionales y provinciales destinados al transporte, y la baja cantidad de boletos cortados en la ciudad aparecen como los principales factores que explican la situación crítica que atraviesa este servicio que en el último tiempo sólo se sostuvo con aportes del Municipio.

Cabe recordar que, mediante el Decreto Municipal N° 22.126, del 3 de agosto de 2009, el Municipio adjudicó la concesión del Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros a la empresa “Buses del Uruguay”, con una vigencia inicial de diez (10) años y una opción de prórroga por cinco (5) más.

Luego, a través del Decreto Municipal N° 28.193, del 2 de agosto de 2023, se autorizó la ampliación de la concesión a favor de las firmas “Bajo Uruguay S.R.L.” y “Uruguay Buses S.R.L.”, extendiendo el plazo por dos años, a partir del 1° de octubre de 2023.

Finalizado ese período, la Secretaría de Gobierno, junto a las áreas competentes del Municipio, elaboró un nuevo Pliego de Bases y Condiciones con el objetivo de adjudicar nuevamente la concesión y garantizar la continuidad y mejora del servicio. Esta licitación quedó desierta.

El comunicado de la Municipalidad de Concepción del Uruguay

En el comunicado oficial, la municipalidad aludió a la situación del transporte en todo el país. “El transporte urbano de pasajeros atraviesa en todo el país –y particularmente en el interior– una situación crítica a partir de la decisión del Gobierno Nacional de eliminar los subsidios destinados a este tipo de servicios. Para las empresas prestatarias de Entre Ríos, y por ende para las que operan en nuestra ciudad, la quita de estos fondos significó un golpe directo a su viabilidad económica. Sin los aportes nacionales, las firmas se vieron obligadas a optar entre aumentar drásticamente las tarifas o reducir las prestaciones, ambos caminos con fuerte impacto social”.

“En este contexto, provincias y municipios se vieron forzados a sostener el sistema con recursos propios. En Concepción del Uruguay, y mediante la Ordenanza N° 11.506 de agosto de 2024, el Concejo Deliberante autorizó un subsidio municipal destinado a asistir a las empresas prestatarias frente al crítico estado financiero que atravesaban: la falta de fondos suficientes para afrontar deudas salariales y cargas sociales, originada por cambios en la distribución de aportes provinciales dispuestos por la Resolución N° 022 de la Secretaría de Transporte de Entre Ríos. Mediante el decreto correspondiente se autorizó un aporte económico mensual para subsidiar el transporte urbano prestado por Uruguay Buses S.R.L. y Bajo Uruguay S.R.L., buscando evitar la interrupción del servicio y sostener su accesibilidad”, agregaron.

“Sin embargo, el retiro de los aportes nacionales y las modificaciones en el esquema de subsidios provinciales profundizaron la incertidumbre sobre el futuro del sistema. Concepción del Uruguay, al igual que muchas ciudades del interior, se encuentra frente a un punto de inflexión que obliga a redefinir estrategias y herramientas para preservar un servicio esencial para la movilidad y la inclusión social. Esto afecta especialmente a los sectores más vulnerables, para quienes el colectivo es la única vía de acceso a oportunidades laborales, educativas y sanitarias”, concluyeron.

Concepción del Uruguay Transporte licitación
