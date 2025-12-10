Así serán los torneos Apertura y Clausura 2026: grupos, clásicos y formato completo.

La AFA definió el formato y los grupos de los torneos Apertura y Clausura 2026, que tendrán dos zonas, clásicos interzonales, playoff y dos descensos.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que en 2026 se disputarán dos torneos cortos de Primera División : el Torneo Apertura y el Torneo Clausura. Ambos certámenes tendrán la participación de los 30 clubes que integran la máxima categoría.

Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia de Mendoza serán los dos ascendidos desde la B Nacional, mientras que Godoy Cruz y San Martín de San Juan perdieron la categoría. El Apertura se jugará entre enero y junio, mientras que el Clausura se desarrollará de julio a diciembre, invirtiéndose en este segundo las localías de la fase inicial.

La AFA dio a conocer los grupos y el sistema de competencias para 2026

Este miércoles se realizó el sorteo de los grupos para el Torneo Apertura 2026, que quedó dividido en dos zonas de 15 equipos. En la Zona A estarán Boca Juniors, Independiente, San Lorenzo, Deportivo Riestra, Talleres de Córdoba, Instituto, Platense, Estudiantes de La Plata, Gimnasia de Mendoza, Vélez, Newell’s, Unión de Santa Fe, Lanús, Central Córdoba de Santiago del Estero y Defensa y Justicia. La Zona B, en tanto, la integran River Plate, Racing Club, Huracán, Barracas Central, Belgrano de Córdoba, Estudiantes de Río Cuarto, Independiente Rivadavia, Gimnasia de La Plata, Tigre, Argentinos Juniors, Sarmiento, Rosario Central, Banfield, Atlético Tucumán y Aldosivi.

El formato de los torneos contempla una fase regular con 14 fechas de enfrentamientos dentro de cada grupo, más una fecha de clásicos interzonal programada para la octava jornada y otra interzonal adicional definida por sorteo. Los ocho mejores equipos de cada zona avanzarán a los playoff, cuyos octavos, cuartos y semifinales se disputarán en la cancha del mejor clasificado, mientras que la final será en estadio neutral.

Además, se mantendrá la presencia de 30 clubes en Primera División. Habrá dos descensos: uno por el peor promedio y otro para el equipo que termine último en la Tabla Anual. De igual manera, se otorgarán dos ascensos desde el torneo de la categoría inferior.

Ya están determinados también los cruces para la fecha de clásicos, lo que impidió que esos equipos compartieran grupo. Los duelos serán: Boca vs. River, Independiente vs. Racing, Huracán vs. San Lorenzo, Newell’s vs. Rosario Central, Estudiantes (LP) vs. Gimnasia (LP), Independiente Rivadavia vs. Gimnasia (Mendoza), Banfield vs. Lanús, Belgrano vs. Talleres, Argentinos Juniors vs. Platense, Tigre vs. Vélez, Estudiantes de Río Cuarto vs. Instituto, Atlético Tucumán vs. Central Córdoba (SdE), Barracas Central vs. Deportivo Riestra, Unión vs. Sarmiento y Aldosivi vs. Defensa y Justicia.

De esta manera, con el calendario definido y los grupos ya sorteados, comienza a tomar forma la temporada 2026, que marcará un nuevo formato competitivo en el fútbol argentino.