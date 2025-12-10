Uno Entre Rios | Ovación | Torneo Apertura

Así serán los torneos Apertura y Clausura 2026: grupos, clásicos y formato completo

La AFA definió el formato y los grupos de los torneos Apertura y Clausura 2026, que tendrán dos zonas, clásicos interzonales, playoff y dos descensos.

10 de diciembre 2025 · 14:19hs
Así serán los torneos Apertura y Clausura 2026: grupos

Así serán los torneos Apertura y Clausura 2026: grupos, clásicos y formato completo.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que en 2026 se disputarán dos torneos cortos de Primera División: el Torneo Apertura y el Torneo Clausura. Ambos certámenes tendrán la participación de los 30 clubes que integran la máxima categoría.

Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia de Mendoza serán los dos ascendidos desde la B Nacional, mientras que Godoy Cruz y San Martín de San Juan perdieron la categoría. El Apertura se jugará entre enero y junio, mientras que el Clausura se desarrollará de julio a diciembre, invirtiéndose en este segundo las localías de la fase inicial.

El tesorero de Patronato, Julián Gea Sánchez; Agustín Araujo; y el director deportivo de la entidad rojinegra, Victor Müller. 

Patronato tiene su primera incorporación: Agustín Araujo

Copa Argentina 2026: River debutará ante Ciudad de Bolívar y Boca frente a Gimnasia de Chivilcoy.

Copa Argentina 2026: River debutará ante Ciudad de Bolívar y Boca frente a Gimnasia de Chivilcoy

LEER MÁS: Copa Argentina 2026: River debutará ante Ciudad de Bolívar y Boca frente a Gimnasia de Chivilcoy

La AFA dio a conocer los grupos y el sistema de competencias para 2026

Embed

Este miércoles se realizó el sorteo de los grupos para el Torneo Apertura 2026, que quedó dividido en dos zonas de 15 equipos. En la Zona A estarán Boca Juniors, Independiente, San Lorenzo, Deportivo Riestra, Talleres de Córdoba, Instituto, Platense, Estudiantes de La Plata, Gimnasia de Mendoza, Vélez, Newell’s, Unión de Santa Fe, Lanús, Central Córdoba de Santiago del Estero y Defensa y Justicia. La Zona B, en tanto, la integran River Plate, Racing Club, Huracán, Barracas Central, Belgrano de Córdoba, Estudiantes de Río Cuarto, Independiente Rivadavia, Gimnasia de La Plata, Tigre, Argentinos Juniors, Sarmiento, Rosario Central, Banfield, Atlético Tucumán y Aldosivi.

El formato de los torneos contempla una fase regular con 14 fechas de enfrentamientos dentro de cada grupo, más una fecha de clásicos interzonal programada para la octava jornada y otra interzonal adicional definida por sorteo. Los ocho mejores equipos de cada zona avanzarán a los playoff, cuyos octavos, cuartos y semifinales se disputarán en la cancha del mejor clasificado, mientras que la final será en estadio neutral.

Además, se mantendrá la presencia de 30 clubes en Primera División. Habrá dos descensos: uno por el peor promedio y otro para el equipo que termine último en la Tabla Anual. De igual manera, se otorgarán dos ascensos desde el torneo de la categoría inferior.

Ya están determinados también los cruces para la fecha de clásicos, lo que impidió que esos equipos compartieran grupo. Los duelos serán: Boca vs. River, Independiente vs. Racing, Huracán vs. San Lorenzo, Newell’s vs. Rosario Central, Estudiantes (LP) vs. Gimnasia (LP), Independiente Rivadavia vs. Gimnasia (Mendoza), Banfield vs. Lanús, Belgrano vs. Talleres, Argentinos Juniors vs. Platense, Tigre vs. Vélez, Estudiantes de Río Cuarto vs. Instituto, Atlético Tucumán vs. Central Córdoba (SdE), Barracas Central vs. Deportivo Riestra, Unión vs. Sarmiento y Aldosivi vs. Defensa y Justicia.

De esta manera, con el calendario definido y los grupos ya sorteados, comienza a tomar forma la temporada 2026, que marcará un nuevo formato competitivo en el fútbol argentino.

Torneo Apertura Torneo Clausura AFA
Noticias relacionadas
Presencia entrerriana en el plantel M19 que entrena en Mar del Plata.

Presencia entrerriana en el plantel M19 que entrena en Mar del Plata

El director Alejandro Silva y la guionista Diana Deharbe visitaron UNO y hablaron sobre este documental.

Realizan un documental sobre el boxeo femenino paranaense

Echagüe vivirá una noche de fiesta.

El patín artístico del Echagüe presenta su gala más esperada del año

Patronato, el pionero de una hazaña que Racing intentará igualar

Patronato, el pionero de una hazaña que Racing intentará igualar

Ver comentarios

Lo último

Javier Milei celebró sus primeros dos años en la Presidencia

Javier Milei celebró sus primeros dos años en la Presidencia

Patronato tiene su primera incorporación: Agustín Araujo

Patronato tiene su primera incorporación: Agustín Araujo

Edgardo Kueider y su pareja irán a juicio por contrabando en 2026

Edgardo Kueider y su pareja irán a juicio por contrabando en 2026

Ultimo Momento
Javier Milei celebró sus primeros dos años en la Presidencia

Javier Milei celebró sus primeros dos años en la Presidencia

Patronato tiene su primera incorporación: Agustín Araujo

Patronato tiene su primera incorporación: Agustín Araujo

Edgardo Kueider y su pareja irán a juicio por contrabando en 2026

Edgardo Kueider y su pareja irán a juicio por contrabando en 2026

The World of Movement realizará su muestra anual con artistas invitados y la presencia de Max Daneri

The World of Movement realizará su muestra anual con artistas invitados y la presencia de Max Daneri

Libros para regalarle a un niño en esta Navidad

Libros para regalarle a un niño en esta Navidad

Policiales
Paraná: atacó a un hombre y a su hijo con un machete para cobrar una deuda

Paraná: atacó a un hombre y a su hijo con un machete para cobrar una deuda

Condenaron en Entre Ríos a una pareja que trasladó 95 kilos de droga

Condenaron en Entre Ríos a una pareja que trasladó 95 kilos de droga

Asaltaron a un chofer de colectivos en La Paz: identificaron a dos sospechosos

Asaltaron a un chofer de colectivos en La Paz: identificaron a dos sospechosos

Homicidio en Paraná: un joven fue asesinado a tiros y un adolescente quedó detenido

Homicidio en Paraná: un joven fue asesinado a tiros y un adolescente quedó detenido

Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Ovación
Así serán los torneos Apertura y Clausura 2026: grupos, clásicos y formato completo

Así serán los torneos Apertura y Clausura 2026: grupos, clásicos y formato completo

Copa Argentina 2026: River debutará ante Ciudad de Bolívar y Boca frente a Gimnasia de Chivilcoy

Copa Argentina 2026: River debutará ante Ciudad de Bolívar y Boca frente a Gimnasia de Chivilcoy

Realizan un documental sobre el boxeo femenino paranaense

Realizan un documental sobre el boxeo femenino paranaense

La Kava tuvo su cierre de año en su circuito

La Kava tuvo su cierre de año en su circuito

Presencia entrerriana en el plantel M19 que entrena en Mar del Plata

Presencia entrerriana en el plantel M19 que entrena en Mar del Plata

La provincia
Cierre del complejo termal de La Paz: 13 trabajadores en la incertidumbre tras fin de la concesión

Cierre del complejo termal de La Paz: 13 trabajadores en la incertidumbre tras fin de la concesión

Diputados nacionales entrerrianos se reunieron con dirigentes de la CGT

Diputados nacionales entrerrianos se reunieron con dirigentes de la CGT

El intendente de Colón y su familia se accidentaron en Brasil

El intendente de Colón y su familia se accidentaron en Brasil

Con 16 crímenes en el año, Paraná sigue siendo la ciudad más violenta de Entre Ríos

Con 16 crímenes en el año, Paraná sigue siendo la ciudad más violenta de Entre Ríos

Fiscales: publicaron designaciones en el Boletín Oficial

Fiscales: publicaron designaciones en el Boletín Oficial

Dejanos tu comentario