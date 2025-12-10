Uno Entre Rios | La Provincia | Nogoyá

Nogoyá: se activó un protocolo sanitario por otro posible caso de sarampión

El Hospital San Blas de Nogoyá activó medidas de bloqueo y control ante un caso sospechoso de sarampión. Hay un caso confirmado en Santa Elena.

10 de diciembre 2025 · 18:05hs
El Hospital San Blas de Nogoyá activó medidas de bloqueo y control ante un caso sospechoso de sarampión. 

El Hospital San Blas de Nogoyá activó medidas de bloqueo y control ante un caso sospechoso de sarampión. 

El Hospital San Blas de Nogoyá activó el protocolo sanitario establecido para casos sospechosos de sarampión, tras detectar una situación que motivó medidas inmediatas de prevención en la comunidad.

Según confirmaron desde la institución, se dispuso un operativo de control y bloqueo domiciliario, junto con acciones coordinadas con el municipio. Las medidas se implementaron durante la jornada en torno al domicilio del caso sospechoso, con el fin de evitar una posible propagación del virus y reforzar la vigilancia epidemiológica.

CGE: garantizan la continuidad de los profesorados con horas de planta permanente y todas las tecnicaturas.

CGE: garantizan la continuidad de los profesorados con horas de planta permanente y todas las tecnicaturas

En Concepción del Uruguay, la licitación para el transporte urbano de pasajeros quedó desierta.

En Concepción del Uruguay, la licitación para el transporte urbano de pasajeros quedó desierta

LEER MÁS: Confirman el primer caso de sarampión en Entre Ríos

Medidas en Nogoyá

El protocolo contempla un bloqueo domiciliario inicial, junto con un control específico en la guardia del hospital hasta dos horas previas a la consulta del caso sospechoso. Este paso busca identificar eventuales contactos y evitar que otras personas expuestas ingresen al establecimiento sin supervisión.

Posteriormente, los equipos sanitarios iniciaron una evaluación de síntomas y del estado de vacunación en un radio aproximado de cinco manzanas alrededor del domicilio involucrado. Este procedimiento forma parte de las acciones de contención establecidas para enfermedades de alta contagiosidad.

sarampion.jpg

Por otra parte, desde el Hospital San Blas señalaron que el operativo se desarrolla en conjunto con la Municipalidad de Nogoyá, lo que permite ampliar la cobertura territorial y fortalecer la articulación entre salud y control urbano, señala El Once.

Para tener en cuenta

En este marco, las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de la vacunación para prevenir la circulación del virus del sarampión y proteger a la población más vulnerable. El esquema nacional contempla la aplicación de la vacuna triple viral (SRP), fundamental para generar inmunidad y evitar brotes.

Además, recordaron que la medida preventiva es clave ante cualquier caso sospechoso, especialmente en zonas donde se registran movimientos poblacionales o antecedentes de baja cobertura.

Nogoyá protocolo sarampión Hospital San Blas
Noticias relacionadas
Desde el martes el complejo termal de La Paz permanece cerrado. El Municipio finalizó la concesión a Newtronic S.A. tras detectar múltiples incumplimientos contractuales

Cierre del complejo termal de La Paz: 13 trabajadores en la incertidumbre tras fin de la concesión

Diputados nacionales peronistas se reunierpn con dirigentes de CGTpara abordar la reforma laboral y problemáticas de trabajadores del citrus y sector avícola

Diputados nacionales entrerrianos se reunieron con dirigentes de la CGT

El intendente de Colón José Luis Walser y su familia sufrieron un accidente de tránsito en Brasil. Su esposa está en estado reservdo tras una operación y su hija será operada

El intendente de Colón y su familia se accidentaron en Brasil

Con 16 crímenes en el año, Paraná sigue siendo la ciudad más violenta de Entre Ríos.

Con 16 crímenes en el año, Paraná sigue siendo la ciudad más violenta de Entre Ríos

Ver comentarios

Lo último

CGE: garantizan la continuidad de los profesorados con horas de planta permanente y todas las tecnicaturas

CGE: garantizan la continuidad de los profesorados con horas de planta permanente y todas las tecnicaturas

Gualeguay: una cosechadora y un camión chocaron de frente sobre un puente

Gualeguay: una cosechadora y un camión chocaron de frente sobre un puente

Quini 6: un apostador acertó en La Segunda

Quini 6: un apostador acertó en La Segunda

Ultimo Momento
CGE: garantizan la continuidad de los profesorados con horas de planta permanente y todas las tecnicaturas

CGE: garantizan la continuidad de los profesorados con horas de planta permanente y todas las tecnicaturas

Gualeguay: una cosechadora y un camión chocaron de frente sobre un puente

Gualeguay: una cosechadora y un camión chocaron de frente sobre un puente

Quini 6: un apostador acertó en La Segunda

Quini 6: un apostador acertó en La Segunda

Nicolás Ramírez será el árbitro de la final entre Racing y Estudiantes

Nicolás Ramírez será el árbitro de la final entre Racing y Estudiantes

Diputados: el oficialismo definió una doble sesión la semana próxima

Diputados: el oficialismo definió una doble sesión la semana próxima

Policiales
Gualeguay: una cosechadora y un camión chocaron de frente sobre un puente

Gualeguay: una cosechadora y un camión chocaron de frente sobre un puente

Paraná: atacó a un hombre y a su hijo con un machete para cobrar una deuda

Paraná: atacó a un hombre y a su hijo con un machete para cobrar una deuda

Condenaron en Entre Ríos a una pareja que trasladó 95 kilos de droga

Condenaron en Entre Ríos a una pareja que trasladó 95 kilos de droga

Asaltaron a un chofer de colectivos en La Paz: identificaron a dos sospechosos

Asaltaron a un chofer de colectivos en La Paz: identificaron a dos sospechosos

Homicidio en Paraná: un joven fue asesinado a tiros y un adolescente quedó detenido

Homicidio en Paraná: un joven fue asesinado a tiros y un adolescente quedó detenido

Ovación
Nicolás Ramírez será el árbitro de la final entre Racing y Estudiantes

Nicolás Ramírez será el árbitro de la final entre Racing y Estudiantes

Neuquén es el último semifinalista del Torneo Clausura de la Liga Paranaense

Neuquén es el último semifinalista del Torneo Clausura de la Liga Paranaense

Así serán los torneos Apertura y Clausura 2026: grupos, clásicos y formato completo

Así serán los torneos Apertura y Clausura 2026: grupos, clásicos y formato completo

Sin Kylian Mbappé ni Franco Mastantuono, Real Madrid cayó ante Manchester City

Sin Kylian Mbappé ni Franco Mastantuono, Real Madrid cayó ante Manchester City

Flamengo se metió en semifinales de la Copa Intercontinental

Flamengo se metió en semifinales de la Copa Intercontinental

La provincia
CGE: garantizan la continuidad de los profesorados con horas de planta permanente y todas las tecnicaturas

CGE: garantizan la continuidad de los profesorados con horas de planta permanente y todas las tecnicaturas

En Concepción del Uruguay, la licitación para el transporte urbano de pasajeros quedó desierta

En Concepción del Uruguay, la licitación para el transporte urbano de pasajeros quedó desierta

Nogoyá: se activó un protocolo sanitario por otro posible caso de sarampión

Nogoyá: se activó un protocolo sanitario por otro posible caso de sarampión

Cierre del complejo termal de La Paz: 13 trabajadores en la incertidumbre tras fin de la concesión

Cierre del complejo termal de La Paz: 13 trabajadores en la incertidumbre tras fin de la concesión

Diputados nacionales entrerrianos se reunieron con dirigentes de la CGT

Diputados nacionales entrerrianos se reunieron con dirigentes de la CGT

Dejanos tu comentario