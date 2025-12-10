Uno Entre Rios | Escenario | Feria Rara

Llega la primera edición de "Feria Rara" a la Radio Comunitaria Barriletes

La primera edición de Feria Rara se realizará el domingo 14 de diciembre, de 18 a 23, en el patio de la Radio Comunitaria Barriletes

10 de diciembre 2025 · 14:12hs
Llega la primera edición de Feria Rara a la Radio Comunitaria Barriletes

Llega la primera edición de "Feria Rara" a la Radio Comunitaria Barriletes

La primera edición de Feria Rara se realizará el domingo 14 de diciembre, de 18 a 23, en el patio de la Radio Comunitaria Barriletes (Courreges 418, Paraná). La propuesta reúne arte impreso, edición, diseño e indumentaria en un formato autogestivo que busca compartir producciones alejadas de la lógica del consumo tradicional.

Llega la primera edición de "Feria Rara"

Según sus organizadores, Feria Rara nace como un espacio para mostrar “arte roto, frágil, incómodo, artesanal, de los bordes y de las costuras; un arte a destiempo, entre lo dark y lo tierno, entre la urgencia y la necesidad”. La intención es ofrecer un punto de encuentro donde artistas y público puedan acercarse sin mediaciones y sin espectacularización.

Max Daneri

The World of Movement realizará su muestra anual con artistas invitados y la presencia de Max Daneri

en el acto vuelve con un show creado junto al publico

"En El Acto" vuelve con un show creado junto al público

Participarán más de 15 feriantes y artistas locales con obras y objetos de diseño propio, desde ilustración analógica e impresa hasta piezas realizadas en distintos soportes y materialidades. También habrá emprendimientos de indumentaria y servicio de corte de pelo.

La entrada será libre y gratuita. Se sugiere llevar un alimento no perecedero para colaborar con el banco de alimentos impulsado por la Asamblea del Orgullo Disidente de Paraná.

Cronograma

18 – Apertura

18.30 – Taller Laboratorio de Fantasías Políticas (aporte sugerido de $5000, sin conocimientos previos; inscripción previa en Instagram: @feria.rara)

20.30 – Conversatorio ¿Quién nos nombra? Comunicación popular y sentidos en disputa

23 – Cierre

LEER MÁS: Los libros más vendidos de 2025 en Argentina: fantasía, no ficción y reediciones

Feria Rara Radio Comunitaria Barriletes
Noticias relacionadas
Los libros más vendidos de 2025 en Argentina: fantasía, no ficción y reediciones

Los libros más vendidos de 2025 en Argentina: fantasía, no ficción y reediciones

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos en Valle María

Luis Gorelik dirigió a la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos en Valle María

La última esCena llega a Riera Cervecería

"La última esCena" llega a Riera Cervecería

Voces de Acá lanzó Por el verde, su nueva grabación

Voces de Acá lanzó "Por el verde", su nueva grabación

Ver comentarios

Lo último

Patronato tiene su primera incorporación: Agustín Araujo

Patronato tiene su primera incorporación: Agustín Araujo

Edgardo Kueider y su pareja irán a juicio por contrabando en 2026

Edgardo Kueider y su pareja irán a juicio por contrabando en 2026

The World of Movement realizará su muestra anual con artistas invitados y la presencia de Max Daneri

The World of Movement realizará su muestra anual con artistas invitados y la presencia de Max Daneri

Ultimo Momento
Patronato tiene su primera incorporación: Agustín Araujo

Patronato tiene su primera incorporación: Agustín Araujo

Edgardo Kueider y su pareja irán a juicio por contrabando en 2026

Edgardo Kueider y su pareja irán a juicio por contrabando en 2026

The World of Movement realizará su muestra anual con artistas invitados y la presencia de Max Daneri

The World of Movement realizará su muestra anual con artistas invitados y la presencia de Max Daneri

Libros para regalarle a un niño en esta Navidad

Libros para regalarle a un niño en esta Navidad

Cierre del complejo termal de La Paz: 13 trabajadores en la incertidumbre tras fin de la concesión

Cierre del complejo termal de La Paz: 13 trabajadores en la incertidumbre tras fin de la concesión

Policiales
Paraná: atacó a un hombre y a su hijo con un machete para cobrar una deuda

Paraná: atacó a un hombre y a su hijo con un machete para cobrar una deuda

Condenaron en Entre Ríos a una pareja que trasladó 95 kilos de droga

Condenaron en Entre Ríos a una pareja que trasladó 95 kilos de droga

Asaltaron a un chofer de colectivos en La Paz: identificaron a dos sospechosos

Asaltaron a un chofer de colectivos en La Paz: identificaron a dos sospechosos

Homicidio en Paraná: un joven fue asesinado a tiros y un adolescente quedó detenido

Homicidio en Paraná: un joven fue asesinado a tiros y un adolescente quedó detenido

Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Paraná: dos personas lesionadas tras el choque de una moto y un auto

Ovación
Así serán los torneos Apertura y Clausura 2026: grupos, clásicos y formato completo

Así serán los torneos Apertura y Clausura 2026: grupos, clásicos y formato completo

Copa Argentina 2026: River debutará ante Ciudad de Bolívar y Boca frente a Gimnasia de Chivilcoy

Copa Argentina 2026: River debutará ante Ciudad de Bolívar y Boca frente a Gimnasia de Chivilcoy

Realizan un documental sobre el boxeo femenino paranaense

Realizan un documental sobre el boxeo femenino paranaense

La Kava tuvo su cierre de año en su circuito

La Kava tuvo su cierre de año en su circuito

Presencia entrerriana en el plantel M19 que entrena en Mar del Plata

Presencia entrerriana en el plantel M19 que entrena en Mar del Plata

La provincia
Cierre del complejo termal de La Paz: 13 trabajadores en la incertidumbre tras fin de la concesión

Cierre del complejo termal de La Paz: 13 trabajadores en la incertidumbre tras fin de la concesión

Diputados nacionales entrerrianos se reunieron con dirigentes de la CGT

Diputados nacionales entrerrianos se reunieron con dirigentes de la CGT

El intendente de Colón y su familia se accidentaron en Brasil

El intendente de Colón y su familia se accidentaron en Brasil

Con 16 crímenes en el año, Paraná sigue siendo la ciudad más violenta de Entre Ríos

Con 16 crímenes en el año, Paraná sigue siendo la ciudad más violenta de Entre Ríos

Fiscales: publicaron designaciones en el Boletín Oficial

Fiscales: publicaron designaciones en el Boletín Oficial

Dejanos tu comentario