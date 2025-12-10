Llega la primera edición de "Feria Rara" a la Radio Comunitaria Barriletes

La primera edición de Feria Rara se realizará el domingo 14 de diciembre, de 18 a 23, en el patio de la Radio Comunitaria Barriletes (Courreges 418, Paraná). La propuesta reúne arte impreso, edición, diseño e indumentaria en un formato autogestivo que busca compartir producciones alejadas de la lógica del consumo tradicional.
Según sus organizadores, Feria Rara nace como un espacio para mostrar “arte roto, frágil, incómodo, artesanal, de los bordes y de las costuras; un arte a destiempo, entre lo dark y lo tierno, entre la urgencia y la necesidad”. La intención es ofrecer un punto de encuentro donde artistas y público puedan acercarse sin mediaciones y sin espectacularización.
Participarán más de 15 feriantes y artistas locales con obras y objetos de diseño propio, desde ilustración analógica e impresa hasta piezas realizadas en distintos soportes y materialidades. También habrá emprendimientos de indumentaria y servicio de corte de pelo.
La entrada será libre y gratuita. Se sugiere llevar un alimento no perecedero para colaborar con el banco de alimentos impulsado por la Asamblea del Orgullo Disidente de Paraná.
Cronograma
18 – Apertura
18.30 – Taller Laboratorio de Fantasías Políticas (aporte sugerido de $5000, sin conocimientos previos; inscripción previa en Instagram: @feria.rara)
20.30 – Conversatorio ¿Quién nos nombra? Comunicación popular y sentidos en disputa
23 – Cierre