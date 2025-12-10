Sin Kylian Mbappé ni Franco Mastantuono, Real Madrid cayó ante Manchester City

Real Madrid cayó por 2-1 como local ante los Ciudadanos por la fase regular de la Liga de Campeones en un duelo clave por la clasificación a octavos.

En la tarde del miércoles, Manchester City pisó fuerte en el Estadio Santiago Bernabéu y se quedó con tres puntos clave ante Real Madrid en la sexta fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League. El Merengue, que no contó con Kylian Mbappé ni Franco Mastantuono, comenzó ganando por el gol de Rodrygo pero los Citizens lo dieron vuelta por Nico O'Reilly y Erling Haaland y se meten en puestos de clasificación directa a los octavos de final.