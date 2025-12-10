Uno Entre Rios | Ovación | Real Madrid

Sin Kylian Mbappé ni Franco Mastantuono, Real Madrid cayó ante Manchester City

Real Madrid cayó por 2-1 como local ante los Ciudadanos por la fase regular de la Liga de Campeones en un duelo clave por la clasificación a octavos.

10 de diciembre 2025 · 20:07hs
Manchester City pisó fuerte en el Estadio Santiago Bernabéu  ante el Real Madrid.

Manchester City pisó fuerte en el Estadio Santiago Bernabéu  ante el Real Madrid.

En la tarde del miércoles, Manchester City pisó fuerte en el Estadio Santiago Bernabéu y se quedó con tres puntos clave ante Real Madrid en la sexta fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League. El Merengue, que no contó con Kylian Mbappé ni Franco Mastantuono, comenzó ganando por el gol de Rodrygo pero los Citizens lo dieron vuelta por Nico O'Reilly y Erling Haaland y se meten en puestos de clasificación directa a los octavos de final.

Nicolás Ramírez será el árbitro de la final entre Racing y Estudiantes.

Nicolás Ramírez será el árbitro de la final entre Racing y Estudiantes

Neuquén fue subcampeón en el último certamen y busca revancha.

Neuquén es el último semifinalista del Torneo Clausura de la Liga Paranaense

Real Madrid Manchester City Franco Mastantuono Kylian Mbappé
Noticias relacionadas
Dimas Garateguy con el brazo en alto tras la lectura de las tarjetas.

Victoria de Dimas Garateguy en Santa Fe

Ahora Flamengo se medirá con Pyramids de Egipto el próximo sábado.

Flamengo se metió en semifinales de la Copa Intercontinental

Catalina Borrero Müller está cerrando un estupendo año deportivo.

Catalina Borrero Müller, nuevamente a la Selección Argentina U17

El tesorero de Patronato, Julián Gea Sánchez; Agustín Araujo; y el director deportivo de la entidad rojinegra, Victor Müller. 

Patronato tiene su primera incorporación: Agustín Araujo

Ver comentarios

Lo último

CGE: garantizan la continuidad de los profesorados con horas de planta permanente y todas las tecnicaturas

CGE: garantizan la continuidad de los profesorados con horas de planta permanente y todas las tecnicaturas

Gualeguay: una cosechadora y un camión chocaron de frente sobre un puente

Gualeguay: una cosechadora y un camión chocaron de frente sobre un puente

Quini 6: un apostador acertó en La Segunda

Quini 6: un apostador acertó en La Segunda

Ultimo Momento
CGE: garantizan la continuidad de los profesorados con horas de planta permanente y todas las tecnicaturas

CGE: garantizan la continuidad de los profesorados con horas de planta permanente y todas las tecnicaturas

Gualeguay: una cosechadora y un camión chocaron de frente sobre un puente

Gualeguay: una cosechadora y un camión chocaron de frente sobre un puente

Quini 6: un apostador acertó en La Segunda

Quini 6: un apostador acertó en La Segunda

Nicolás Ramírez será el árbitro de la final entre Racing y Estudiantes

Nicolás Ramírez será el árbitro de la final entre Racing y Estudiantes

Diputados: el oficialismo definió una doble sesión la semana próxima

Diputados: el oficialismo definió una doble sesión la semana próxima

Policiales
Gualeguay: una cosechadora y un camión chocaron de frente sobre un puente

Gualeguay: una cosechadora y un camión chocaron de frente sobre un puente

Paraná: atacó a un hombre y a su hijo con un machete para cobrar una deuda

Paraná: atacó a un hombre y a su hijo con un machete para cobrar una deuda

Condenaron en Entre Ríos a una pareja que trasladó 95 kilos de droga

Condenaron en Entre Ríos a una pareja que trasladó 95 kilos de droga

Asaltaron a un chofer de colectivos en La Paz: identificaron a dos sospechosos

Asaltaron a un chofer de colectivos en La Paz: identificaron a dos sospechosos

Homicidio en Paraná: un joven fue asesinado a tiros y un adolescente quedó detenido

Homicidio en Paraná: un joven fue asesinado a tiros y un adolescente quedó detenido

Ovación
Nicolás Ramírez será el árbitro de la final entre Racing y Estudiantes

Nicolás Ramírez será el árbitro de la final entre Racing y Estudiantes

Neuquén es el último semifinalista del Torneo Clausura de la Liga Paranaense

Neuquén es el último semifinalista del Torneo Clausura de la Liga Paranaense

Así serán los torneos Apertura y Clausura 2026: grupos, clásicos y formato completo

Así serán los torneos Apertura y Clausura 2026: grupos, clásicos y formato completo

Sin Kylian Mbappé ni Franco Mastantuono, Real Madrid cayó ante Manchester City

Sin Kylian Mbappé ni Franco Mastantuono, Real Madrid cayó ante Manchester City

Flamengo se metió en semifinales de la Copa Intercontinental

Flamengo se metió en semifinales de la Copa Intercontinental

La provincia
CGE: garantizan la continuidad de los profesorados con horas de planta permanente y todas las tecnicaturas

CGE: garantizan la continuidad de los profesorados con horas de planta permanente y todas las tecnicaturas

En Concepción del Uruguay, la licitación para el transporte urbano de pasajeros quedó desierta

En Concepción del Uruguay, la licitación para el transporte urbano de pasajeros quedó desierta

Nogoyá: se activó un protocolo sanitario por otro posible caso de sarampión

Nogoyá: se activó un protocolo sanitario por otro posible caso de sarampión

Cierre del complejo termal de La Paz: 13 trabajadores en la incertidumbre tras fin de la concesión

Cierre del complejo termal de La Paz: 13 trabajadores en la incertidumbre tras fin de la concesión

Diputados nacionales entrerrianos se reunieron con dirigentes de la CGT

Diputados nacionales entrerrianos se reunieron con dirigentes de la CGT

Dejanos tu comentario