Condenaron en Entre Ríos a una pareja que trasladó 95 kilos de droga

La Justicia condenó a una pareja detenida con 95 kilos de marihuana en la Ruta 14. Le impuso más de cuatro años de cárcel a un hombre y condicional a una mujer.

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná condenó a una pareja que en enero de este años fueron detenidos en la Ruta Nacional 14, en el departamento Federación con 95 kilos de marihuana distribuidos en 173 envoltorios ocultos en el interior de un auto en el que se trasladaban junto a dos menores. La sentencia, en el marco de un juicio abreviado, recayó sobre Horario Gustavo Márquez, de 62 años y oriundo de Avellaneda; y Bernardina Legal Villalba, de nacionalidad paraguaya, de 46 años.

El caso se originó el 14 de enero, alrededor de las 20, cuando personal de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial del Puesto Caminero Paso Cerrito, en el departamento Federación, detuvo un Nissan Tiida, proveniente de Misiones, durante un control rutinario en el kilómetro 341 de la Ruta Nacional 14 y detectó la carga de estupefacientes. Según la investigación, la pareja viajaba con rumbo a Buenos Aires.

Droga secuestrada Federacion

Márquez fue condenado por el delito de transporte de estupefacientes a las penas de cuatro años y diez meses de prisión y multa de 312.000 pesos, que podrá abonar con trabajos dentro de la unidad penal, con tareas adaptadas a su estado de salud. En tanto que la mujer fue condenada a tres años de prisión en suspenso en calidad de partícipe secundaria del delito de transporte de estupefacientes.

Según registró UNO, al valorar la situación del primero, se recordó que contaba con antecedentes: el 14 de julio de 2016 fue condenado a la pena de tres años de prisión en suspenso, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de robo agravado por su comisión en poblado y en banda, mediante sentencia dictada por el Tribunal Oral Criminal N° 16. También tenía una declaración de rebeldía y captura con fecha del 1 de noviembre de 2019, dictada por el Juzgado en lo Penal, contravencional y de Faltas N° 7

Además, se les impusieron multas: la de Villalba se tuvo por cumplida por el tiempo que permaneció detenida con prisión preventiva, mientras que la de Márquez, dadas sus condiciones económicas —sin CBU, sin inscripción tributaria, sin ingresos y habiendo vivido en un automóvil— se fijó en el mínimo (312 mil pesos). La jueza mantuvo lo acordado por las partes, que consideraron imposible exigirle el pago de los 4.680.000 pesos previstos por la ley.

Según se desprende de la sentencia, fechada este 9 de diciembre, en la investigación se peritaron "173 paquetes con una concentración THC (tetrahidrocannabinol) promedio de 4,54, y la capacidad de producir 1.256.503 de dosis umbrales". También se advirtió que el precio del kilo de marihuana es de 2.500 dólares, por lo que se trataba de una carga millonaria.

La sentencia dispuso el decomiso del Nissan Tiida, que quedó a disposición de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos, por resolución del 4 de junio de 2025 de la jueza de Primera Instancia de Concordia, Analía Ramponi, y del celular incautado a Villalba “por constituir instrumentos utilizados para la comisión del ilícito”.

El acuerdo de juicio abreviado fue presentado por el Fiscal Auxiliar, Dardo Barreto; la defensora pública coadyuvante, Gisela Cancellieri, en defensa de Márquez; Noelia Quiroga, defensora pública oficial, en representación de Villalba.

El can que detectó la droga

De acuerdo a la sentencia, la droga fue detectada gracias al cana Jana. El animal, acompañado por su guía, “inició la inspección sobre el rodado en cuestión, reaccionando insistentemente sobre el zócalo flojo, tal cual lo hace ante la presencia de material estupefaciente. Posteriormente se constató que se encontraban ocultos en diversas partes de la carrocería, múltiples envoltorios recubiertos en papel de aluminio, de distintas formas y tamaño, totalizando 173 envoltorios, con un peso total de 95,04 kilos, arrojando resultado positivo para el test de marihuana (cannabis sativa)”.

Así, la Fiscalía describió en la acusación que “el rodado en cuestión, era conducido por Márquez, acompañado por Legal Villalba y dos menores de edad. Los preventores advirtieron que Márquez no era el propietario del automóvil y tampoco contaba con la habilitación para conducir, y el nombrado manifestó que provenían de la provincia de Misiones y se dirigían a la provincia de Buenos Aires”.

Ante aquellas circunstancias, se consignó que “la prevención realizó una inspección visual sobre la parte exterior del automóvil, visualizándose que su zócalo izquierdo se hallaba flojo y con tornillos que no resultaban ser los originales del guarda plas, por lo cual, se requirió la presencia del can antinarcóticos, para realizar una inspección no intrusiva”.