Está el último pasajero que faltaba. Este miércoles, el Atlético Neuquén Club se clasificó a las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). Como local, el Pingüino derrotó 2 a 0 a Belgrano y sigue en camino en la lucha por el título.
Neuquén es el último semifinalista del Torneo Clausura de la Liga Paranaense
Como local, Neuquén derrotó 2 a 0 a Belgrano y ahora se enfrentará con Don Bosco por un lugar en la final del certamen.
En un partido cerrado, un espectacular tiro libre de Sebastián Arbitelli, a los 27 minutos del segundo tiempo, abrió el marcador en el estadio Luis Renaud de la zona sur de la capital entrerriana. Sobre la hora, a los 45 minutos, Santino Wagner aprovechó un error compartido de la defensa Mondonguera para marcar el segundo tanto.
De esta manera, las semifinales del fútbol local quedaron conformadas de la siguiente manera: Patronato-Sportivo Urquiza y Don Bosco-Neuquén.
El Sub 23 de la Liga Paranaense
También se disputó el último partido de cuartos de final de la categoría Sub 23 de la LPF. Belgrano y Peñarol empataron 0 a 0, por lo que el elenco Albiceleste se clasificó por tener ventaja deportiva.
Los cruces de las semifinales serán Belgrano-Sportivo Urquiza y Patronato-Don Bosco.