Neuquén es el último semifinalista del Torneo Clausura de la Liga Paranaense

Como local, Neuquén derrotó 2 a 0 a Belgrano y ahora se enfrentará con Don Bosco por un lugar en la final del certamen.

10 de diciembre 2025 · 21:21hs
Neuquén fue subcampeón en el último certamen y busca revancha.

Neuquén fue subcampeón en el último certamen y busca revancha.

Está el último pasajero que faltaba. Este miércoles, el Atlético Neuquén Club se clasificó a las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). Como local, el Pingüino derrotó 2 a 0 a Belgrano y sigue en camino en la lucha por el título.

En un partido cerrado, un espectacular tiro libre de Sebastián Arbitelli, a los 27 minutos del segundo tiempo, abrió el marcador en el estadio Luis Renaud de la zona sur de la capital entrerriana. Sobre la hora, a los 45 minutos, Santino Wagner aprovechó un error compartido de la defensa Mondonguera para marcar el segundo tanto.

Juan Manuel Lazaneo le dio la victoria a Neuquén en el Torneo Regional Amateur.

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Neuquén viene de lograr una agónica clasificación en el Torneo Regional Amateur.

Torneo Regional Amateur: los equipos paranaenses quieren sacar ventaja como local

De esta manera, las semifinales del fútbol local quedaron conformadas de la siguiente manera: Patronato-Sportivo Urquiza y Don Bosco-Neuquén.

El Sub 23 de la Liga Paranaense

También se disputó el último partido de cuartos de final de la categoría Sub 23 de la LPF. Belgrano y Peñarol empataron 0 a 0, por lo que el elenco Albiceleste se clasificó por tener ventaja deportiva.

Los cruces de las semifinales serán Belgrano-Sportivo Urquiza y Patronato-Don Bosco.

Neuquén Torneo Clausura Liga Paranaense Belgrano
