Quini 6: un apostador acertó en La Segunda

Un apostador de Curuzú Cuatiá ganó uno de los pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. El correntino se hizo acreedor de más de $4.150.000.000.

Un apostador acertó en la modalidad La Segunda del Quini 6.

Un apostador ganó uno de los importantes pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego este miércoles. Se trata de una ciudadano de Curuzú Cuatiá, Corrientes, quien se hizo acreedor de $4.150.283.665,50.

En tanto que desde la Lotería de Santa Fe se confirmó que en el próximo sorteo, el domingo, en total habrá en juego 4.950 millones de pesos.

Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional los números favorecidos fueron los siguientes: 12-29-03-05-24-41. Aquí no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo un total de $2.757.459.222.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 24-08-22-32-12-19. En la modalidad hubo un ganador que acertó todos los números y se llevó $4.150.283.665,50. Es oriundo de Curuzú Cuatiá, en la provincia de Corrientes.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 04-10-40-35-01-24. Aquí no hubo afortunados y, por lo tanto, pasan para el próximo sorteo $500.000.000.

Por último, en el Siempre Sale, salieron los siguientes números: 05-36-41-11-43-07. Aquí hubo 30 ganadores y cada uno se llevan $8.245.948,50. Uno es de Entre Ríos.