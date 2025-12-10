"En El Acto" vuelve con un show creado junto al público

El grupo de improvisación teatral " En El Acto" anunció una nueva función en Paraná y convoca al público a participar de la propuesta

El grupo de improvisación teatral En El Acto anunció una nueva función en Paraná y convoca al público a participar de su propuesta, construida en tiempo real a partir de títulos e ideas que surgen en la sala. La dinámica se sostiene en la escucha, la destreza corporal y el trabajo de sus seis integrantes: Jorge Martínez, Daiana D’Elia, Alejandro Haimovich, Gabriela Reisenauer, Maximiliano Pecker y Juan Álvarez.

Desde entonces llevaron el espectáculo a espacios como Ferrero Cantina Cultural y Parientes del Bar , donde lograron una excelente respuesta del público y agotaron localidades en cada presentación. Cada función ofrece escenas distintas, impulsadas por las propuestas de quienes asisten y por el intercambio que se genera entre artistas y espectadores.

The World of Movement realizará su muestra anual con artistas invitados y la presencia de Max Daneri

La próxima fecha será el sábado 13 de diciembre, a las 21, en La Salita de Perón (Perón 648, Paraná), bajo el título “Tírame un título – Show de improvisación teatral”. Entrada a la gorra.

Las reservas se realizan al 343 5304045 o a través de las redes del grupo en Instagram (@enelactoimpro).