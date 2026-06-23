Margaret Atwood alertó sobre la censura y el retroceso de las humanidades en Estados Unidos

La escritora Margaret Atwood se pronunció contra la prohibición de libros, defendió el pensamiento crítico y cuestionó impacto de la Inteligencia Artificial

La escritora Margaret Atwood se pronunció contra la prohibición de libros, defendió el pensamiento crítico y cuestionó impacto de la Inteligencia Artificial

La escritora Margaret Atwood se pronunció contra la prohibición de libros, defendió el pensamiento crítico y cuestionó impacto de la Inteligencia Artificial

La escritora canadiense Margaret Atwood advirtió este lunes sobre el avance de la censura en Estados Unidos , donde, según afirmó, "nunca en la era moderna se habían prohibido tantos libros" en bibliotecas y escuelas, y alertó sobre el debilitamiento de las humanidades y los riesgos que enfrenta el pensamiento crítico.

La autora de El cuento de la criada realizó estas declaraciones durante el acto en el que fue investida doctora honoris causa por la Universidad de Granada, en el sur de España, donde cuestionó a los gobiernos que reivindican la libertad de expresión cuando están en la oposición, pero impulsan restricciones y presionan a los medios de comunicación una vez que llegan al poder.

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Atwood sostuvo que las humanidades atraviesan un momento de asedio en las universidades estadounidenses, donde muchas de esas disciplinas son consideradas "no esenciales" frente al avance de la tecnología y la innovación científica. En ese sentido, defendió su importancia por ser las encargadas de enseñar a pensar, crear y comprender a quienes tienen experiencias y perspectivas diferentes.

"La sociedad que ya no puede pensar con claridad y que ya no puede cuestionar sus propias suposiciones se dirige hacia el precipicio", afirmó la escritora, quien también evocó la novela 1984, de George Orwell, para advertir sobre los peligros de controlar el lenguaje y limitar el pensamiento crítico.

Asimismo, planteó interrogantes sobre el papel que podría desempeñar la inteligencia artificial en ese escenario. "¿Será capaz la IA de lograrlo? Averigüémoslo", expresó.

Durante su intervención, Atwood enmarcó estas preocupaciones en un contexto internacional marcado por una "tormenta perfecta" de crisis simultáneas, entre ellas los conflictos en Ucrania, Gaza e Irán, las dificultades económicas y el deterioro ambiental. También alertó sobre la pérdida de biodiversidad y la destrucción de ecosistemas, al sostener que la supervivencia humana depende de preservar los océanos y el equilibrio del planeta.