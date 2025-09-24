Paraná Central se coronó campeón en La Rioja

Paraná Central levantó el trofeo en el Campeonato Argentino de Newcom. El representante de la capital entrerriana conquistó el certamen de manera invicta.

Paraná Central se coronó campeón Argentino de Newcom, categoría +68 años. El elenco de la capital entrerriana levantó el trofeo en el certamen denominado “Espejos de vida”, cuya etapa final se disputó el 20 y 21 de septiembre en La Rioja.

La entidad de calle Cura Álvarez llegó a esta instancia al obtener el pasaje desde la Zona Mesopotamia. Accedió a la definición junto a Paraná Rojo, Urunda. Sin embargo Paraná Central fue el único equipo que compitió por el título. Por la Zona Noroeste accedieron a la fase decisiva Aeroclub de Jachal, San Juan, Los Pioneros de Chilecito y Amigos por Siempre de La Rioja.

El representante entrerriano ganó los tres juegos que disputó en territorio riojano. En su presentación superó 2 a 0 a Aeroclub. En su segunda presentación derrotó 2 a 0 a Amigos por Siempre. En el cierre le ganó 2 a 1 a Los Pioneros.

De esta manera, los dirigidos por Emilio Bocha Bertozzi se coronaron campeones. Detrás se posicionaron Los Pioneros. El tercer puesto fue para Amigos por siempre. Aeroclub finalizó cuarto. Paraná Rojo y Urunday concluyeron en el quinto y sexto escalón, respectivamente.

La delegación de Paraná Central

El equipo del flamante campeón argentino estuvo conformado por Ricardo Podversich (capitán del elenco), Luis Fernández, José Maccarone, Norberto Montroni, Emilio Bertozzi, Teresa Gómez, Josefina Santosmil, Susana Godoy, Graciela Suárez y Mirta Fernández. El DT es Emilio Bertozzi.