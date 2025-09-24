Se definieron las obras del Salón Provincial de Artes Visuales

El 62º Salón Provincial de Artes Visuales de Entre Ríos ya tiene a sus obras seleccionadas. El jurado eligió 71 piezas entre un total de 274 postulaciones enviadas por artistas de 18 localidades entrerrianas.
Todas las obras competirán por los Premios Adquisición Gobierno de Entre Ríos y formarán parte de la muestra anual más numerosa y representativa de la provincia, organizada por el Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro E. Martínez, dependiente de la Secretaría de Cultura.
Las disciplinas en competencia son Arte Textil, Cerámica, Dibujo, Escultura, Grabado y Pintura. Entre las seleccionadas se encuentran obras de Paraná, Concordia, Chajarí, Concepción del Uruguay, Colón, Gualeguay, Victoria, Hasenkamp, Crespo, Oro Verde, Cerrito, General Ramírez, San Benito, Colonia Avellaneda y Gualeguaychú.
El jurado estuvo integrado por Gabriel Benedetti (Entre Ríos), Jorge Tirner (Misiones/Chaco) y Fernanda Toccalino (Corrientes). Los tres cuentan con amplia trayectoria en gestión cultural, docencia, artes visuales y curaduría.
La premiación se realizará el jueves 6 de noviembre, mientras que la inauguración de la exposición será el viernes 14 de noviembre a las 20 en la sede del Museo Provincial de Bellas Artes, Buenos Aires 355 de Paraná, con entrada libre y gratuita.
De este modo, el Salón Provincial de Artes Visuales reafirma su rol como espacio de encuentro y visibilización de la producción contemporánea entrerriana, donde confluyen distintas generaciones de artistas y miradas sobre el presente.
Arte Textil → María Jacob, Ludmila Beker, Mariela Herrera, Inés Marcó, Fernando Kosiak, Marina Selci.
Cerámica → María Paz Secundini, Judith Wagner, Analía Calderón, Adriana Lara Beltzer, Mariangel Magnin, Sol Yedro.
Dibujo → Constanza Ugalde, Antonella Falero, Héctor Zucco, Mario Milocco, Marianela Müller, Mauro López Ubiedo, Gimena Frioni, Emiliano Campoamor, Natalia Elizalde, Franco Bertozzi, Juliana Roa, Carina Amarillo, Carla Britos, José Galarza.
Escultura → Diego Sánchez, Edgardo Zaluzzio, Joaquín Urruty, Santiago Morahan, Diego Arellano, Luciano Schmidt, Federico Roldán Vukonich, Ekaterina Gelroth, Valentina Bolcatto, Carla Brugo, Luciana Scutellá, Damián Ayala, Marcia Baigorria.
Grabado → Agustina Flores, Esteban Caridad, Néstor Medrano, Silvia Lissa, Jacqueline Prinsich, Alberto Bonus, Fernanda Alberto.
Pintura → Cecilia Gallardo Obradovich, Mauricio Ojeda, Gabriel Calabrese, Aldo Vercellino, Olga Noya, Fabricio Trespadermez, Martín Chirnicinero, Ana Zaballo, Florencia Sabattini, Carolina Bettanin, Miguel Vesco, Enzo Yamin, Ana Catalina Barcos, Lázaro Olier, Verónica Tavella, Fernando Martínez, Brisa Bertuni, Aldana Álvarez, Ernesto Tabares, Carolina Hirschhorn, Verónica Moreira, Roberto Pastrana, Manuel Rodríguez, Exequiel Alcobo, Agustín Barreto.