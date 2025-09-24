Se definieron las obras del Salón Provincial de Artes Visuales

El 62º Salón Provincial de Artes Visuales de Entre Ríos ya tiene a sus obras seleccionadas. El jurado eligió 71 piezas entre un total de 274 postulaciones

El 62º Salón Provincial de Artes Visuales de Entre Ríos ya tiene a sus obras seleccionadas. El jurado eligió 71 piezas entre un total de 274 postulaciones enviadas por artistas de 18 localidades entrerrianas.

Todas las obras competirán por los Premios Adquisición Gobierno de Entre Ríos y formarán parte de la muestra anual más numerosa y representativa de la provincia, organizada por el Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro E. Martínez, dependiente de la Secretaría de Cultura.

Las disciplinas en competencia son Arte Textil, Cerámica, Dibujo, Escultura, Grabado y Pintura. Entre las seleccionadas se encuentran obras de Paraná, Concordia, Chajarí, Concepción del Uruguay, Colón, Gualeguay, Victoria, Hasenkamp, Crespo, Oro Verde, Cerrito, General Ramírez, San Benito, Colonia Avellaneda y Gualeguaychú.

El jurado estuvo integrado por Gabriel Benedetti (Entre Ríos), Jorge Tirner (Misiones/Chaco) y Fernanda Toccalino (Corrientes). Los tres cuentan con amplia trayectoria en gestión cultural, docencia, artes visuales y curaduría.

La premiación se realizará el jueves 6 de noviembre, mientras que la inauguración de la exposición será el viernes 14 de noviembre a las 20 en la sede del Museo Provincial de Bellas Artes, Buenos Aires 355 de Paraná, con entrada libre y gratuita.

De este modo, el Salón Provincial de Artes Visuales reafirma su rol como espacio de encuentro y visibilización de la producción contemporánea entrerriana, donde confluyen distintas generaciones de artistas y miradas sobre el presente.