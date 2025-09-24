Paraná prepara para la 1° Expo de Pesca y Outdoors

La capital entrerriana se prepara para celebrar la unión de la pesca y las actividades al aire libre. Para los amantes de la naturaleza y el deporte.

Paraná se alista para recibir a Paraná Tierra y Agua, la primera exposición sobre pesca y outdoors. Será del 26 al 28 de septiembre en la Sala Mayo, organizada por la Municipalidad de Paraná. Reunirá a empresas y emprendedores del sector, ofreciendo una amplia gama de actividades para los amantes de la pesca y las actividades al aire libre.

Pesca Outdoor 1

"Desde la gestión de Rosario Romero se lleva adelante una agenda de políticas de promoción de la comercialización que abordan distintos sectores. En esta ocasión, tendrá lugar por primera vez una expo de pesca, náutica deportes y recreación al aire libre en general”, contó el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, quien precisó que “se enfoca en disfrutar nuestro paisaje y recursos naturales de manera sostenible, otro de los ejes de la gestión municipal”.

Entre los expositores se encuentran importantes nombres como Boat Shop, Casas Rodante Colonia, Club TCAP (Tiro con Arco), Outlet Arquería, González Motos, Sirirí, Camino al Río, Black Baley, El Carancho, Multibikes, El Gury Morenera, Amazonas, La Nacha, Lito Pesca, Herrero Guggi y Herrero Rigab. Cada uno de ellos presentará sus productos y servicios, brindando a los asistentes la oportunidad de conocer lo último en equipamiento y tecnología para actividades al aire libre.

Pesca Outdoor

Actividades y patio gastronómico

La expo también contará con un patio gastronómico donde los visitantes podrán disfrutar de una variedad de delicias, que incluyen empanadas, pescados, carnes, papas, jugos naturales, cervezas y vinos. Entre las especialidades de cada día se destacan: el viernes, chupín (Esc. Técnica); el sábado, chancho con pelo; y el domingo, costillar a la estaca. Además, habrá música en vivo con un DJ y números artísticos que amenizarán el ambiente.

Charlas temáticas sobre pesca

Durante el evento se realizarán además distintas charlas y talleres vinculados al disfrute del río, técnicas de RCP, campamento, pesca y distintas temáticas ligadas a los distintos aspectos de Paraná Agua y Tierra.

Horarios y acceso

La Expo Tierra & Agua tendrá lugar en Sala Mayo e inmediaciones y estará abierta desde las 10:00 hasta las 22:00 durante los tres días. El evento representa una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza, conocer nuevos productos y disfrutar de la cultura local.