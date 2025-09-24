El Museo Histórico de Santa Elena celebra su 31° aniversario con audioguías

Uno Entre Rios | Escenario | Museo Histórico de Santa Elena

El Museo Histórico de Santa Elena cumple 31 años y lo festeja con una propuesta innovadora el lunes 29 de septiembre a las 19

24 de septiembre 2025 · 10:56hs
El Museo y Archivo Histórico de Santa Elena cumplirá 31 años y lo festejará con una propuesta innovadora. El lunes 29 de septiembre a las 19 se inaugurará el proyecto de audioguías Un patrimonio para escuchar, una actividad que ofrecerá memoria y tradición.

La propuesta fue desarrollada por la licenciada en Comunicación Social Romina Marichal (UNER) y estará disponible para el público a través de códigos QR en las salas del museo. Se trata de cinco audioguías en formato dramatizado, que integran recursos del lenguaje radiofónico —música, efectos de sonido, voces y silencios— con testimonios en primera persona.

El resultado es un relato vivo que transporta a los visitantes a la época del frigorífico, evocando recuerdos y emociones a partir de las voces de sus protagonistas. De este modo, el patrimonio local se presenta en una experiencia que conjuga memoria, sensibilidad e imaginación.

Las cinco producciones abordan distintos ejes de la historia santelenense: la Casa del Museo, los orígenes de la ciudad, la etapa del Saladero bajo la empresa de Kemmerich Giebert, el Establecimiento Argentino de Bovril Limitada y las memorias de las obreras del frigorífico.

La jornada de aniversario incluirá también un número artístico de malambo a cargo del profesor Emanuel Almirón, que sumará un momento de expresión cultural a la celebración.

