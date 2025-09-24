Uno Entre Rios | Ovación | Colapinto

El dramático relato de Colapinto sobre su infancia en Europa: "No tenía amigos, estaba solo"

El piloto argentino de Fórmula 1 recordó cómo fueron sus primeros años lejos del país y el precio emocional de perseguir su sueño en el automovilismo.

24 de septiembre 2025 · 14:04hs
La frustración de Colapinto tras el GP de Monza: Estoy con bronca

La frustración de Colapinto tras el GP de Monza: "Estoy con bronca, hay que mejorar"

Para Franco Colapinto no todo siempre fue glamour, banderas argentinas y gente coreando su nombre en los circuitos de Fórmula 1. El piloto argentino abrió una ventana a su adolescencia en Europa y reveló la cara más dura de su camino al automovilismo profesional: “Cuando vine a vivir a Europa no tenía amigos, estaba solo”. El joven que hoy emociona en cada carrera, confesó que detrás de la ilusión de cumplir su sueño hubo noches de silencio, semanas sin compañía y una soledad que lo obligó a crecer de golpe.

“Nadie me cuidaba, estaba solo. No tenía manager. Pasaba el día con los mecánicos, pero nadie me cuidaba a mí”, confesó. Esa falta de contención lo obligó a crecer de golpe y a desarrollar una fortaleza emocional que hoy reconoce como clave: “Para mí, la mejor escuela es vivir una vida que nunca imaginaste o que nadie más está viviendo”.

Colapinto vs. Aron, la pelea ridícula que se armó Alpine

Colapinto vs. Aron, la pelea ridícula que se armó Alpine

Fuerte respaldo a Franco Colapinto en Alpine en medio de los rumores sobre su futuro.

Alpine y Colapinto, al borde de una penalización por el motor en la Fórmula 1

"Estuve mucho tiempo sin nadie, fue muy duro. Me pasaba que no hablaba con nadie en semanas”, explicó el oriundo de Pilar cómo esa experiencia lo transformó. Sin la familia cerca ni un entorno de apoyo, la adaptación fue una batalla interna tan difícil como cualquier carrera.

La entrevista de Franco Colapinto

Embed

Colapinto contó la vez que lo retaron por viajar con 14 años

Embed

De aquel chico que corría contra la soledad al hombre que hoy compite para Alpine contra los mejores del mundo representando a la Argentina en la Máxima. La historia de Franco demuestra que los verdaderos campeones no solo se forjan en el asfalto, sino también en las carreras invisibles que nadie ve.

Tras salir último en el Gran Premio de Azerbaiyán el último fin de semana, el argentino se prepara para el GP de Singapur que se llevará a cabo el fin de semana del 5 de octubre en el Circuito Urbano Marina Bay.

Colapinto Europa Fórmula 1 Argentino
Noticias relacionadas
José Raiteri asume como entrenador del seleccionado de Seven de la Unión Entrerriana de Rugby-

José Raiteri asume como entrenador del seleccionado de Seven de la Unión Entrerriana de Rugby

parana central se corono campeon en la rioja

Paraná Central se coronó campeón en La Rioja

tomas de rocamora inicio su pretemporada con vistas a la liga argentina

Tomás de Rocamora inició su pretemporada con vistas a la Liga Argentina

La entrerriana Cielo Martínez vende empanadas para participar en un torneo de ajedrez.

La entrerriana Cielo Martínez vende empanadas para participar en un torneo de ajedrez

Ver comentarios

Lo último

Implementan el programa Biciescuelas Argentinas en una institución educativa de Paraná

Implementan el programa Biciescuelas Argentinas en una institución educativa de Paraná

Volvieron los incendios en las islas del Delta del Paraná frente a Rosario

Volvieron los incendios en las islas del Delta del Paraná frente a Rosario

José Raiteri asume como entrenador del seleccionado de Seven de la Unión Entrerriana de Rugby

José Raiteri asume como entrenador del seleccionado de Seven de la Unión Entrerriana de Rugby

Ultimo Momento
Implementan el programa Biciescuelas Argentinas en una institución educativa de Paraná

Implementan el programa Biciescuelas Argentinas en una institución educativa de Paraná

Volvieron los incendios en las islas del Delta del Paraná frente a Rosario

Volvieron los incendios en las islas del Delta del Paraná frente a Rosario

José Raiteri asume como entrenador del seleccionado de Seven de la Unión Entrerriana de Rugby

José Raiteri asume como entrenador del seleccionado de Seven de la Unión Entrerriana de Rugby

El dramático relato de Colapinto sobre su infancia en Europa: No tenía amigos, estaba solo

El dramático relato de Colapinto sobre su infancia en Europa: "No tenía amigos, estaba solo"

Anmat prohibió 10 productos de cosmética de marcas reconocidas

Anmat prohibió 10 productos de cosmética de marcas reconocidas

Policiales
Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Viale: una niña de 2 años fue atacada por un perro y está internada en estado reservado

Viale: una niña de 2 años fue atacada por un perro y está internada en estado reservado

Investigan el incendio de un camión en Concordia

Investigan el incendio de un camión en Concordia

Ovación
José Raiteri asume como entrenador del seleccionado de Seven de la Unión Entrerriana de Rugby

José Raiteri asume como entrenador del seleccionado de Seven de la Unión Entrerriana de Rugby

El dramático relato de Colapinto sobre su infancia en Europa: No tenía amigos, estaba solo

El dramático relato de Colapinto sobre su infancia en Europa: "No tenía amigos, estaba solo"

La entrerriana Cielo Martínez vende empanadas para participar en un torneo de ajedrez

La entrerriana Cielo Martínez vende empanadas para participar en un torneo de ajedrez

Tomás de Rocamora inició su pretemporada con vistas a la Liga Argentina

Tomás de Rocamora inició su pretemporada con vistas a la Liga Argentina

Paraná Central se coronó campeón en La Rioja

Paraná Central se coronó campeón en La Rioja

La provincia
Implementan el programa Biciescuelas Argentinas en una institución educativa de Paraná

Implementan el programa Biciescuelas Argentinas en una institución educativa de Paraná

Paraná prepara para la 1° Expo de Pesca y Outdoors

Paraná prepara para la 1° Expo de Pesca y Outdoors

Este lunes 29 será feriado en Entre Ríos: quiénes gozarán del día libre

Este lunes 29 será feriado en Entre Ríos: quiénes gozarán del día libre

Bólido iluminó el cielo de Entre Ríos y la región: de qué se trató

Bólido iluminó el cielo de Entre Ríos y la región: de qué se trató

Martín Tactagi habló sobre la muerte de su hija: Acá estamos, levantándonos a la vida nuevamente

Martín Tactagi habló sobre la muerte de su hija: "Acá estamos, levantándonos a la vida nuevamente"

Dejanos tu comentario