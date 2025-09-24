Los del Litoral llegan al Teatro 3 de Febrero

El domingo 28 de septiembre, Los del Litoral, un grupo de jóvenes músicos paranaenses, se presentarán en el Teatro 3 de Febrero

El domingo 28 de septiembre a las 20.30, el escenario del Teatro 3 de Febrero recibirá a Los del Litoral, un grupo de jóvenes músicos paranaenses que en poco más de un año lograron consolidar una propuesta fresca dentro del folclore regional. La entrada tiene un valor de $5.000 y se puede adquirir en la boletería del teatro o en Passline.com .

La formación está integrada por Ayrton Alles (primera guitarra y voz), Tiago Scaldafferro (acordeón), Bautista García (segunda guitarra y voz), Marcos Piñon (cajón peruano y percusión), Fernando Rosales (bajo eléctrico) y Gian Aramburu (tercera guitarra).

La historia del grupo comenzó en junio de 2023, cuando dos compañeros de colegio decidieron unirse musicalmente. A partir de ese encuentro surgió un proyecto con identidad propia, que ofrece tradición y juventud y que creció rápidamente con el paso de nuevos integrantes.

Su debut en los grandes escenarios fue durante el Octavo Encuentro de Desfile y Destrezas Criollas, realizado el 9 de Julio en la localidad de Tabossi. Desde entonces participaron en diversas peñas folclóricas de Paraná y localidades cercanas, sumando cada vez más público y experiencia.