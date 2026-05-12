Avanzan las gestiones para analizar alternativas de localización de la refinería en Paysandú.

El gobernador Rogelio Frigerio participó en Uruguay de una reunión de trabajo para analizar alternativas de localización de la refinería en Paysandú.

El gobernador Rogelio Frigerio participó este martes en Montevideo de una reunión de trabajo encabezada por autoridades de la Cancillería argentina y del gobierno uruguayo, junto a ministros de Ambiente e Industria de Uruguay y los intendentes de Colón y Paysandú, en el marco del seguimiento del proyecto de instalación de la planta de combustibles sintéticos en Paysandú.

Durante el encuentro, el gobierno uruguayo informó que, a partir del planteo realizado por la Argentina y la provincia de Entre Ríos, se encuentra analizando alternativas de localización para la refinería de combustible sintético proyectada en Paysandú.

Detalles sobre las gestiones

Se confirmó la incorporación de la ciudad de Colón como parte del área de influencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental. En ese marco, las autoridades argentinas plantearon la necesidad de extremar los recaudos para evitar efectos perjudiciales sobre las actividades económicas preexistentes de las poblaciones ribereñas vinculadas al uso racional del río Uruguay.

“Fueron casi dos años de trabajo, gestiones y diálogo permanente con una posición clara: apoyamos la inversión, el desarrollo y el empleo en el Uruguay, pero eso no debe afectar el desarrollo turístico, económico y laboral de la costa entrerriana, especialmente de la ciudad de Colón”, expresó Frigerio.

El encuentro se desarrolló en el marco de los mecanismos de diálogo y cooperación bilateral previstos en el Estatuto del Río Uruguay y en el ámbito de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).