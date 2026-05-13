Uno Entre Rios | Redengas

Redengas: autorizaron nuevas tarifas

Mediante Resolución N° 462/26 el ENARGAS autorizó nuevas tarifas para REDENGAS S.A. a partir del 1° de Mayo de 2026, las que corresponden a la Subzona Tarifaria Entre Ríos.

13 de mayo 2026 · 09:26hs
Redengas: autorizaron nuevas tarifas

Mediante Resolución N° 462/26 el ENARGAS autorizó nuevas tarifas para REDENGAS S.A. a partir del 1° de Mayo de 2026, las que corresponden a la Subzona Tarifaria Entre Ríos.

Por otro lado, por Resolución N° 111/26 de la Secretaría de Energía, el Gobierno Nacional dispuso para el mes de Mayo de 2026 una bonificación adicional del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) sobre el consumo correspondiente a dicho mes, aplicable a los usuarios de gas natural, beneficiarios del Régimen de Subsidio Energéticos Focalizados (SEF), creado por el Decreto N° 943/25. Dicha bonificación se adicionará a la bonificación general prevista en el artículo 7 del Decreto 943/25, en los términos del Articulo 8 del citado decreto.

Servicios residencial, SGP, EBP, SGG, GNC y Gran Usuario

Tarifa social

Tasas y Cargos

Tarifa EBP

Redengas Gas Gas natural Enargas
Ver comentarios

Lo último

Otra denuncia contra una constructora de Paraná: sacó un préstamo por una casa que nunca terminaron

Otra denuncia contra una constructora de Paraná: sacó un préstamo por una casa que nunca terminaron

River se mide con Gimnasia por lo cuartos de final

River se mide con Gimnasia por lo cuartos de final

Racing visita a Rosario Central por el pase a la semifinal

Racing visita a Rosario Central por el pase a la semifinal

Ultimo Momento
Otra denuncia contra una constructora de Paraná: sacó un préstamo por una casa que nunca terminaron

Otra denuncia contra una constructora de Paraná: sacó un préstamo por una casa que nunca terminaron

River se mide con Gimnasia por lo cuartos de final

River se mide con Gimnasia por lo cuartos de final

Racing visita a Rosario Central por el pase a la semifinal

Racing visita a Rosario Central por el pase a la semifinal

El COE de Concordia se reunirá ante un posible impacto del fenómeno El Niño

El COE de Concordia se reunirá ante un posible impacto del fenómeno El Niño

Talleres y Estudiantes inician su participación en la Super Liga de Caballeros

Talleres y Estudiantes inician su participación en la Super Liga de Caballeros

Policiales
Otra denuncia contra una constructora de Paraná: sacó un préstamo por una casa que nunca terminaron

Otra denuncia contra una constructora de Paraná: sacó un préstamo por una casa que nunca terminaron

Trabajan para esclarecer el origen del incendio que mató a dos niños en Concordia

Trabajan para esclarecer el origen del incendio que mató a dos niños en Concordia

Concordia: murieron dos niños tras un incendio en un departamento en La Bianca

Concordia: murieron dos niños tras un incendio en un departamento en La Bianca

Indignación en Paraná: un operativo policial contra un vendedor de libros en la plaza

Indignación en Paraná: un operativo policial contra un vendedor de libros en la plaza

Denuncia a una constructora de Paraná: entregó su auto y la casa quedó inconclusa

Denuncia a una constructora de Paraná: entregó su auto y la casa quedó inconclusa

Ovación
Talleres y Estudiantes inician su participación en la Super Liga de Caballeros

Talleres y Estudiantes inician su participación en la Super Liga de Caballeros

River se mide con Gimnasia por lo cuartos de final

River se mide con Gimnasia por lo cuartos de final

Racing visita a Rosario Central por el pase a la semifinal

Racing visita a Rosario Central por el pase a la semifinal

Pasión, sacrificio y sueños: Echagüe rumbo al Nacional de Natación

Pasión, sacrificio y sueños: Echagüe rumbo al Nacional de Natación

Argentinos ganó en el alargue y enfrentará a Belgrano en semifinales

Argentinos ganó en el alargue y enfrentará a Belgrano en semifinales

La provincia
El COE de Concordia se reunirá ante un posible impacto del fenómeno El Niño

El COE de Concordia se reunirá ante un posible impacto del fenómeno El Niño

Tamberos entrerrianos redoblan los esfuerzos con la llegada del frío

Tamberos entrerrianos redoblan los esfuerzos con la llegada del frío

Avanzan las gestiones para analizar alternativas de localización de la refinería en Paysandú

Avanzan las gestiones para analizar alternativas de localización de la refinería en Paysandú

Rogelio Frigerio impulsa eliminar las retenciones y otros impuestos al agro

Rogelio Frigerio impulsa eliminar las retenciones y otros impuestos al agro

Paraná: masiva marcha en defensa de la Universidad Pública

Paraná: masiva marcha en defensa de la Universidad Pública

Dejanos tu comentario