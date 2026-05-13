Redengas: autorizaron nuevas tarifas

Mediante Resolución N° 462/26 el ENARGAS autorizó nuevas tarifas para REDENGAS S.A. a partir del 1° de Mayo de 2026, las que corresponden a la Subzona Tarifaria Entre Ríos.

Mediante Resolución N° 462/26 el ENARGAS autorizó nuevas tarifas para REDENGAS S.A. a partir del 1° de Mayo de 2026, las que corresponden a la Subzona Tarifaria Entre Ríos.

Por otro lado, por Resolución N° 111/26 de la Secretaría de Energía, el Gobierno Nacional dispuso para el mes de Mayo de 2026 una bonificación adicional del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) sobre el consumo correspondiente a dicho mes, aplicable a los usuarios de gas natural, beneficiarios del Régimen de Subsidio Energéticos Focalizados (SEF), creado por el Decreto N° 943/25. Dicha bonificación se adicionará a la bonificación general prevista en el artículo 7 del Decreto 943/25, en los términos del Articulo 8 del citado decreto.