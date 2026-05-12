Belgrano, primer semifinalista del Torneo Apertura: venció a Unión

Belgrano aprovechó el envión de la victoria en el clásico ante Talleres y derrotó 2 a 0 al Tatengue para sacar su boleto a la próxima instancia.

Belgrano superó 2-0 a Unión de Santa Fe como local y selló su clasificación a las semifinales del Torneo Apertura. En un partido bien jugado y con situaciones para ambos equipos, el Pirata abrió el marcador de la mano de Adrian Sánchez, a los 20 minutos del complemento, y Ramiro Hernandes sentenció las acciones en los instantes finales para desatar la locura en el Julio Cesar Villagra.

Pasó Belgrano

El elenco de Ricardo Zielinski, que eliminó a Talleres en la instancia previa, espera por el ganador de Argentinos Juniors - Huracán, quienes se enfrentarán este mismo martes, a partir de las 21.30, en la Paternal. El visitante, por su lado, cerró su participación en el Apertura, después de una fase regular donde había terminado en la octava posición de la Zona A.