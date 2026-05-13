El horóscopo para este miércoles 13 de mayo de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

El horóscopo para este lunes 11 de mayo de 2026

El horóscopo para este martes 12 de mayo de 2026

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Es hora de descubrir nuevas experiencias amorosas. Cuidado con las próximas operaciones financieras. Día propicio para resolver algunos problemas laborales. Su salud no requerirá cuidados especiales.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Las circunstancias exigen mayor madurez emocional. Jornada próspera para su economía. En el trabajo, le reconocen sus méritos. Tener unos kilos de más, no es el fin del mundo.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Su pareja está a punto de explotar; no la lleve al límite. Las actividades extras producen ganancias importantes. Intente ser más regular en su trabajo. En cuanto a la salud, no caiga en actitudes derrotistas.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Estará muy apagado por culpa de un amor. Las cuestiones de dinero le tienen bastante contento. Los astros le dan un empujoncito hacia ese ascenso. Sería saludable un fin de semana casero.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

No haga siempre lo que le gusta, piense en su pareja. Tiene más gastos de los que se puede permitir. Buen día para pedir aumento de sueldo. Para combatir la tensión diaria, estaría bien darse un masaje.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Está con ganas de pelea, intente evitar a su pareja. Hoy su economía no mejorará. Día apropiado para intensificar sus contactos profesionales. En cuanto a la salud, se sentirá mejor que nunca.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Ayude a un familiar que no se encuentra bien de ánimo. Apuros económicos. Saque partido a su esfuerzo laboral de épocas anteriores. Las chucherías no deben formar parte de su dieta.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Intente compartir más cosas con su pareja. Posibilidad de recibir un premio en una rifa o sorteo. Tranquilidad en el aspecto profesional. La actividad artística es ideal para acabar con el estrés.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Cuide sus compañías y escuche los consejos de su pareja. No se lo piense más y permítase ese capricho. Su tesón en el trabajo le reportará nuevas ofertas. ¡Ojo! alimentación inadecuada.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Clima conflictivo en el hogar, sea tolerante. Momento ideal para realizar inversiones. No se asuste ante sus nuevas responsabilidades. Tendrá buena salud y mucha marcha.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Magnífico momento para el amor. No corra riesgos económicos, no es el momento. Situaciones confusas le causan incomodidad en su trabajo. Un baño caliente por la noche le aliviará del estrés.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Su buena disposición logrará una situación feliz con su pareja. Disponga de su dinero a su antojo. Buenas perspectivas profesionales que acarrearán éxitos. Esa pequeña molestia no tiene ninguna importancia.