Entre este martes y el jueves se completará la décima fecha del Torneo Apertura de Primera A de la Asociación Paranaense de Básquet (APB). El capítulo se inició con el triunfo como visitante de Recreativo sobre Quique por 78-76.
APB: se juega el décimo capítulo del Torneo Apertura
Entre este martes y el jueves se disputará otra fecha del campeonato de Primera A de la APB. Olimpia-Unión de Crespo, el destacado.
El choque más atractivo es el que protagonizarán los escoltas Olimpia y Union de Crespo, que se medirán este jueves en el estadio Humberto Pietranera.
También se jugará la décima fecha del campeonato de Primera B.
Programación de la 10ª fecha del Torneo Apertura
Primera A
Quique 76-78 Recreativo
Martes
A las 22: Estudiantes-Talleres
Miércoles
A las 21.30: Echagüe-Sionista y Rowing-Patronato
Jueves
A las 21.30: San Martín-Ciclista (en Quico Básquet) y Olimpia-Unión de Crespo
Libre: Paracao
Posiciones: Ciclista 16 puntos; Unión, Talleres y Olimpia 14; Estudiantes 13; Quique y Patronato 12; Recreativo 11; Paracao, Sionista y Echagüe 10; San Martín 9; Rowing 8.
Primera B
Miércoles
A las 21.30: Viale FBC-Paracao B
A las 22: Talleres B-Estudiantes B
Jueves
A las 21.30: Recreativo B-Quique B
Viernes
A las 21.30: Atlético María Grande-Echagüe B
Sábado
A las 21: Neuquén-Olimpia B y San Benito-Diamantino
Libre: Ciclista B.
Posiciones: Talleres B 17; Recreativo B y Estudiantes B 16; San Benito 13; Ciclista B 12; Paracao B y Olimpia B; Atl. María Grande y Diamantino 10; Quique B y Neuquén 9; Viale FBC y Echagüe B 8