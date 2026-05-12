Uno Entre Rios | Ovación | APB

APB: se juega el décimo capítulo del Torneo Apertura

Entre este martes y el jueves se disputará otra fecha del campeonato de Primera A de la APB. Olimpia-Unión de Crespo, el destacado.

12 de mayo 2026 · 21:28hs
Olimpia es uno de los animadores del Torneo Apertura de la APB.

Prensa APB

Olimpia es uno de los animadores del Torneo Apertura de la APB.

Entre este martes y el jueves se completará la décima fecha del Torneo Apertura de Primera A de la Asociación Paranaense de Básquet (APB). El capítulo se inició con el triunfo como visitante de Recreativo sobre Quique por 78-76.

El choque más atractivo es el que protagonizarán los escoltas Olimpia y Union de Crespo, que se medirán este jueves en el estadio Humberto Pietranera.

apb: union de crespo dio el golpe en el cierre de la novena fecha

APB: Unión de Crespo dio el golpe en el cierre de la novena fecha

Ciclista festejó en un final apasionante. 

Ciclista se afianza como líder del Torneo Apertura de la APB

También se jugará la décima fecha del campeonato de Primera B.

Programación de la 10ª fecha del Torneo Apertura

Primera A

Quique 76-78 Recreativo

Martes

A las 22: Estudiantes-Talleres

Miércoles

A las 21.30: Echagüe-Sionista y Rowing-Patronato

Jueves

A las 21.30: San Martín-Ciclista (en Quico Básquet) y Olimpia-Unión de Crespo

Libre: Paracao

Posiciones: Ciclista 16 puntos; Unión, Talleres y Olimpia 14; Estudiantes 13; Quique y Patronato 12; Recreativo 11; Paracao, Sionista y Echagüe 10; San Martín 9; Rowing 8.

Primera B

Miércoles

A las 21.30: Viale FBC-Paracao B

A las 22: Talleres B-Estudiantes B

Jueves

A las 21.30: Recreativo B-Quique B

Viernes

A las 21.30: Atlético María Grande-Echagüe B

Sábado

A las 21: Neuquén-Olimpia B y San Benito-Diamantino

Libre: Ciclista B.

Posiciones: Talleres B 17; Recreativo B y Estudiantes B 16; San Benito 13; Ciclista B 12; Paracao B y Olimpia B; Atl. María Grande y Diamantino 10; Quique B y Neuquén 9; Viale FBC y Echagüe B 8

APB Torneo Apertura Olimpia Básquet
Noticias relacionadas
apb: quique vencio al cae en el adelanto de la novena fecha

APB: Quique venció al CAE en el adelanto de la novena fecha

Belgrano ganó de local.

Belgrano, primer semifinalista del Torneo Apertura: venció a Unión

Hansi Flick lleva cinco títulos en el club catalán.

Hansi Flick acordó su renovación con Barcelona

Cristiano Ronaldo no puede creer el gol en contra de Bento.

Cristiano Ronaldo no pudo gritar campeón con Al-Nassr por un insólito gol en contra

Ver comentarios

Lo último

Avanzan las gestiones para analizar alternativas de localización de la refinería en Paysandú

Avanzan las gestiones para analizar alternativas de localización de la refinería en Paysandú

Rogelio Frigerio impulsa eliminar las retenciones y otros impuestos al agro

Rogelio Frigerio impulsa eliminar las retenciones y otros impuestos al agro

APB: se juega el décimo capítulo del Torneo Apertura

APB: se juega el décimo capítulo del Torneo Apertura

Ultimo Momento
Avanzan las gestiones para analizar alternativas de localización de la refinería en Paysandú

Avanzan las gestiones para analizar alternativas de localización de la refinería en Paysandú

Rogelio Frigerio impulsa eliminar las retenciones y otros impuestos al agro

Rogelio Frigerio impulsa eliminar las retenciones y otros impuestos al agro

APB: se juega el décimo capítulo del Torneo Apertura

APB: se juega el décimo capítulo del Torneo Apertura

Concordia: murieron dos niños tras un incendio en un departamento en La Bianca

Concordia: murieron dos niños tras un incendio en un departamento en La Bianca

Belgrano, primer semifinalista del Torneo Apertura: venció a Unión

Belgrano, primer semifinalista del Torneo Apertura: venció a Unión

Policiales
Concordia: murieron dos niños tras un incendio en un departamento en La Bianca

Concordia: murieron dos niños tras un incendio en un departamento en La Bianca

Indignación en Paraná: un operativo policial contra un vendedor de libros en la plaza

Indignación en Paraná: un operativo policial contra un vendedor de libros en la plaza

Denuncia a una constructora de Paraná: entregó su auto y la casa quedó inconclusa

Denuncia a una constructora de Paraná: entregó su auto y la casa quedó inconclusa

Brutal choque en Federación: amputación y sospechas de una carrera clandestina

Brutal choque en Federación: amputación y sospechas de una carrera clandestina

Un accidente en el acceso a Federación dejó heridos de gravedad

Un accidente en el acceso a Federación dejó heridos de gravedad

Ovación
APB: se juega el décimo capítulo del Torneo Apertura

APB: se juega el décimo capítulo del Torneo Apertura

Belgrano, primer semifinalista del Torneo Apertura: venció a Unión

Belgrano, primer semifinalista del Torneo Apertura: venció a Unión

Equipos del TC están preocupados y pidieron reunión en la ACTC

Equipos del TC están preocupados y pidieron reunión en la ACTC

Cristiano Ronaldo no pudo gritar campeón con Al-Nassr por un insólito gol en contra

Cristiano Ronaldo no pudo gritar campeón con Al-Nassr por un insólito gol en contra

Conmoción en la NBA por la repentina muerte de Brandon Clarke

Conmoción en la NBA por la repentina muerte de Brandon Clarke

La provincia
Avanzan las gestiones para analizar alternativas de localización de la refinería en Paysandú

Avanzan las gestiones para analizar alternativas de localización de la refinería en Paysandú

Rogelio Frigerio impulsa eliminar las retenciones y otros impuestos al agro

Rogelio Frigerio impulsa eliminar las retenciones y otros impuestos al agro

Paraná: masiva marcha en defensa de la Universidad Pública

Paraná: masiva marcha en defensa de la Universidad Pública

La Municipalidad de Paraná relanzó el programa Ecoaliados

La Municipalidad de Paraná relanzó el programa Ecoaliados

Paritarias: la Provincia cerró un aumento remunerativo y liquidará por decreto a los docentes

Paritarias: la Provincia cerró un aumento remunerativo y liquidará por decreto a los docentes

Dejanos tu comentario