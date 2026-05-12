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La Municipalidad de Paraná relanzó el programa Ecoaliados

Se retomó en la escuela María Auxiliadora, el programa de la Municipalidad de Paraná que impulsa la recolección, la separación y el tratamiento de residuos.

12 de mayo 2026 · 18:44hs
La Municipalidad de Paraná relanzó el programa Ecoaliados.

La Municipalidad de Paraná relanzó el programa Ecoaliados.

Con una intervención de cultura ambiental, se retomó en la escuela Privada N° 88 María Auxiliadora, el programa de la Municipalidad de Paraná que impulsa la recolección, la separación en origen y el tratamiento de residuos sólidos urbanos en Paraná. Mediante la recolección de tapitas, botellas plásticas y latitas, las instituciones participantes podrán canjearlos por mobiliario y juegos elaborados con materiales reciclados.

La iniciativa tuvo lugar este martes, donde alumnos y docentes participaron de una jornada con eje en la cultura ambiental. En su transcurso, se firmó un convenio de colaboración entre el Municipio y la empresa Quanta, con el objetivo de potenciar el desarrollo de los planes de recolección, separación en origen y tratamiento de residuos sólidos urbanos en Paraná. La empresa será la encargada de convertir los residuos en mobiliario urbano, el cual podrá destinarse a las instituciones participantes o a espacios públicos.

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“Ecoaliados tiene por objetivo que los chicos junten material reciclable, fundamentalmente tapitas, plásticos y latitas, para que posteriormente lo cambien por un mobiliario que realiza la empresa Quanta. Estamos contentos de relanzar este programa que es muy beneficioso para toda la ciudadanía, por lo cual convocamos a todas las instituciones educativas o clubes que quieran participar”, señaló el subsecretario de Ambiente, Maximiliano Pérez Viecenz.

Municipalidad de Paraná

“El Municipio aporta la estructura para que cada institución recolecte los elementos a reciclar, luego se diagrama un día para retirarlos y se los destina a la fábrica para que los pese, clasifique y procese, produciendo luego el equipamiento establecido en un cuadro de equivalencias”, detalló Viecenz. El programa prevé un sistema de ‘cuenta corriente’ mediante el cual lo recolectado se transformará en mobiliario para las instituciones participantes o para espacios públicos de la ciudad.

Durante 2025, a través de Ecoaliados participaron 17 establecimientos educativos y se recolectaron 500 kilos de materiales reciclables.

Beneficios del programa

“El programa va a beneficiar a todas las instituciones que se sumen porque podrán cambiarlo por alguno de los productos que fabricamos, como bancos de plaza, papeleros, pérgolas, juegos infantiles, subibajas, calesitas y demás”, señaló Javier Levy, de Quanta Reciclaje.

“Agradecemos al municipio por hacernos partícipes de este proyecto, que es muy beneficioso para nuestros estudiantes. Ellos se están educando y apropiando de conocimientos tan necesarios para el cuidado del medio ambiente. Nosotros, al ser una Escuela Nina, tenemos talleres y uno de ellos es el de Cuidadores de la Casa Común, donde se trabaja la importancia del cuidado de la madre tierra. Los chicos están muy entusiasmados de participar, trayendo los elementos a reciclar”, comentó Valeria Cardozo, directora de la escuela María Auxiliadora.

Las instituciones interesadas en participar en la nueva edición pueden comunicarse al SAV 147 o vía mail a [email protected]

Municipalidad de Paraná programa Ecoaliados
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