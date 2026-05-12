Equipos del TC están preocupados y pidieron reunión en la ACTC

Dueños de equipos del Turismo Carretera ven que el negocio no es rentable y buscan previsibilidad. Pidieron una reunión con Hugo Mazzacane, mandamás de la ACTC.

Los equipos muestran que malestar por el presente que atraviesa la categoría.

Tal como se había anunciado el fin de semana Termas de Río Hondo, un grupo de dueños de equipo elevó un pedido de audiencia con el presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane. El objetivo es plantear la preocupación que existe sobre cuestiones claves del Turismo Carretera y trabajar en conjunto para mejorar en distintas áreas.

Los equipos que firmaron la petición son el Canning Motorsport, Pradecon Racing, RUS Med Team, Savino Sport, Sprint Racing (Marcelo Cotignola), Herch Motorsport (Rodrigo Lugón), Catalán Magni Motorsport y Tomás Abdala Racing.

Los equipos no están de acuerdo con el manejo de la ACTC.

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“Por la presente, los firmantes solicitamos con usted, en carácter de presidente de la ACTC, una reunión a fines de conversar sobre distintos temas relacionados a nuestro trabajo dentro de la categoría. Desde ya esperamos su convocatoria”, fue el mensaje escrito presentado hoy al mediodía en la sede de la entidad.

Esta necesidad de diálogo con el presidente de la entidad se consensuó en un encuentro realizado el sábado pasado en un motorhome en la zona de boxes, en el que participaron Mauro Medina (RUS Med Team), Alberto Jaime (Pradecon Racing), Gustavo Lema y Pérez (Canning Motorsport), quienes representan a las estructuras con mayor cantidad de autos. También se sumaron integrantes de otras escuadras.

“Queremos tener un poco de participación en la ACTC. Vamos a presentar una nota para hablar con el presidente y plantear temas de costos, calendario y la técnica, fundamentalmente. Son cosas organizativas que hoy hacen que se nos haga muy cuesta arriba juntar los presupuestos”, le dijo Walter Pérez, titular del Canning Motorsport, a SoloTC.

Los puntos que plantearán los equipos a la ACTC

El grupo de empresarios fijó un temario concreto para discutir con el dirigente si hay encuentro. Acá algunos de los más destacados, que fueron expresados por integrantes del grupo de dueños de equipos:

Reducción de costos: ajustar los gastos a la realidad económica actual. Los equipos advierten que muchos deben ayudar financieramente a sus pilotos para que puedan seguir corriendo.

Calendario: proponer un itinerario más acotado para disminuir gastos operativos y viáticos, evitando también seguidillas de fechas con largas distancias al inicio de la temporada.

Sponsors: optimizar condiciones ante las marcas para poder tener mejor escenario comercial.

Técnica: el objetivo es mejorar procedimientos en esta área crítica para recuperar la credibilidad.

Participación activa: los dueños de equipos aspiran tener su espacio en la mesa de decisiones.

“Casi todos los equipos estamos ayudando a los pilotos. Necesitamos tener una mejor visión a futuro con un calendario más acotado y bajar los costos en lo que se pueda. Espero que seamos atendidos; estaría bueno que en algún momento tengamos voz y voto, porque somos los que más arriesgamos”, agregó Pérez.

No es la primera vez que los dueños de equipo se unen para solicitar cambios ante la ACTC y hay los dos más recientes, a comienzos de abril, Mauro Medina lideró un reclamo para frenar una suspensión de dos años al equipo de Rodrigo Lugón.

Tras el pedido, avalado por estructuras como el Canning Motorsport, Pradecon Racing, Azar Motorsport, Galarza Racing, Abdala Racing, Giavedoni Sport e Impiombato Motorsport, entre otros, la entidad terminó anulando la sanción.

Más atrás en el tiempo, en junio de 2020 y en plena pandemia, un petitorio presentado por un grupo de pilotos y titulares de estructuras logró que la dirigencia aceptara gran parte de un paquete de medidas para reducir costos ante la crisis económica de aquel momento.