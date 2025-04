Shulamit de Paraná hacia el mundo: ganó dos becas para estudiar en Nueva York y Andorra

Comenzó en el camino del arte a los tres años: “Con bailes, haciendo clases de distintos estilos como árabe, urbano, contemporáneo, clasico, folklore, jazz, y algunos más”, dijo a UNO. Aquella primera experiencia en el escenario no la recuerda pero le contaron que “lo disfrute mucho. Con un poco de nervios, pero fue una experiencia que viví desde el juego. Como sigo viviendo el arte hoy en dia, desde el amor y lo lúdico, pero tomándome ese jugar un poco mas en serio”.

A los 12 años comenzó con la guitarra y su profesor le recomendó tomar clases para cantar: “A los 14 me decidí a empezar canto y teatro musical”. Y desde allí, comenzó un sueño. Hoy con 26 años y una basta trayectoria en indagar en nuevos mundos, emprenderá un viaje que significará un antes y un después en su carrera. Comenzaron las buenas rachas para Shulamit y su carrera artística.

Beca en Nueva York, Estados Unidos

“Ahora, de mas grande, sigo estudiando e indagando en distintas disciplinas como teatro, modelaje y instrumentos como piano e instrumentos de percusión”, comentó ya que si bien su fuerte es el canto, está aprendiendo otros tipos de arte que complementan su puesta en escena y conocimientos. Actualmente, realiza una venta de pizzas prelistas para recaudar fondos y poder viajar a Nueva York.

Ganó una beca parcial para poder estudiar teatro musical en La Gran Manzana en enero durante dos semanas: “te cubre solo una parte de lo que es el alojamiento y las clases. Por eso trabajo para poder costearlo”, explicó. Shulamit mandó un video con su presentación y mostró en un minuto como canta la canción Don’t rain on my parade de Barbra Strasser. Eso bastó para que la eligieran. “Hay un par de personas de Buenos Aires, de Paraná no sé de ninguno pero si de otros países”, dijo con respecto a sus futuros compañeros.

shulamit.jpg

Beca en Andorra

Además, como si fuera poco, quedó seleccionada para una beca en la universidad TECH Global University, de Andorra en la que le cubrirán el 70% de los gastos para poder estudiar Máster en Música y Artes Escénicas. Los cuatro días de Semana Santa los pasará en Parientes del Bar durante el mediodía para poder continuar recaudando fondos para sus próximos viajes. La entrada es a la gorra y se podrá disfrutar de la voz de la artista en la feria de Salta y Nogoyá. En ese sentido, invita a artistas y emprendedores de sumarse a la movida musical.

En cuanto a sus referentes, Shulamit dijo que no tiene algún mentor reconocido y famoso en el medio, sino más bien artistas de Paraná que admira: “Tienen un talento impresionante y que viven el arte de una forma muy propia y apasionada. También aprendo mucho de mis alumnos, sobre todo de los niños, la manera que viven el arte con tanta autenticidad, entusiasmo y creatividad me inspira. Me hacen acordar todo el tiempo que la música y el arte es, ante todo, emoción y disfrute, y que lo más importante es disfrutarla sin miedo. Todas las clases me enseñan y me motivan a seguir creciendo como artista y como profe”. La psicopedagoga también se dedica a talleres artísticos para adultos mayores todos los martes de 16 a 17 ya que considera que “en el arte importa la pasión no la edad ni la experiencia previa”.

Casting en La Voz

Durante este mes, Shulamit participó del famoso casting de La Voz Argentina: “Fue una experiencia hermosa, muy desafiante pero también enriquecedora. Fue impresionante compartir con artistas de otros lugares, estar frente a los coaches. Fue un momento que me hizo crecer mucho, desde el viaje hasta Córdoba, el estar acompañada con personas muy importantes para mi”, expresó emocionada la cantante.

En la audición cantó un fragmento muy cortito de una canción a elección. En primera instancia cantó Who´s loving you de Jackson 5, pero bastante reversionada a su estilo, y luego le pidieron también cantar alguna canción en español y cantó Zamba de usted. Por otro lado, Shulamit contó que si hubiese quedado seleccionada durante el casting hubiese peleado por ir a Nueva York de igual manera: “no sé si me hubiera dado el cuerpo para dividirme entre recibirme, mis clases, juntar el dinero, grabaciones de la voz, viaje, etcétera, pero creo que si. En ese sentido, aunque no haya quedado seleccionada, lo que más la movilizo fueron los mensajes de amor de toda la gente que la rodea, quiere y apoya en su sueño: “Creo que no cambiaria nada de la experiencia, aprendí mucho, ademas fue mi primera vez en un casting tan grande. Me llevo aprendizaje para que las próximas veces sean mejores”.

Actualmente impulsa sus proyectos a través de las redes sociales y sube todo su contenido artístico. “Creo que el arte es una actividad para fomentarle a todo el mundo, porque es puro disfrute”, finalizó.