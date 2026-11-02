Pre Cosquín 2027: Gualeguaychú eligió a sus representantes para la instancia nacional

Tras dos jornadas de competencia en los Galpones del Puerto, quedaron definidos los artistas que viajarán en enero a Cosquín, Córdoba, para el Pre Cosquin 2027

a sede Gualeguaychú ya tiene a sus representantes para el Pre Cosquín 2027. Luego de dos jornadas de presentaciones y una final que reunió a 26 propuestas artísticas, el jurado anunció a los ganadores que competirán en enero en la instancia nacional del certamen, en la provincia de Córdoba.

La definición se realizó el domingo 1 de noviembre, en los Galpones del Puerto, con familiares y público que acompañaron a los participantes. La competencia, organizada por el Gobierno de Gualeguaychú, celebró su tercera edición consecutiva.

Los ganadores en las categorías musicales

En Solista Vocal fueron seleccionados Rodrigo Ipperi y César Cabeza, mientras que en Dúo Vocal el reconocimiento quedó para Vera Miniotti y Manuel Astorga. Este último también obtuvo el primer puesto en Solista Instrumental. En Conjunto Instrumental ganó Guitarras Argentinas.

En Canción Inédita se impuso “El ángel de las trincheras”, de Damián Lemes, interpretada por Aguiar e Ipperi. Lemes ya había obtenido el primer puesto nacional en esta categoría durante el Pre Cosquín 2026, con su obra “La Yuyera”. En Conjunto Vocal no hubo ganadores porque las propuestas no alcanzaron el puntaje necesario. Tampoco se registraron inscriptos en Expresión Oral Folklórica.

Quiénes representarán a Gualeguaychú en danza

En Malambo Masculino fue elegido Gonzalo Silveira y en la categoría femenina, Cielo Pereyra. Viene Clareando Masculino obtuvo el primer lugar en Conjunto de Malambo.

Por su parte, Bilbao–Bilbao ganó en Pareja de Baile Tradicional; Cipolla–Rivarola, en Pareja de Baile Estilizada; y Alas de Mi Patria, en Conjunto de Baile Folklórico, con la obra “El Uruguay que nos une”.

El camino hacia la instancia nacional

La evaluación estuvo a cargo de Emanuel Ayala y Cristian Capurelli en música, y Andrea Paula Russin y Mauro Gorosito en danza. Marina Méndez, veedora oficial de la Comisión Municipal de Folklore de Cosquín, supervisó el cumplimiento del reglamento.

Durante el cierre, funcionarios municipales destacaron la convocatoria y el trabajo de organización. También se entregaron certificados de reconocimiento al jurado y a la veedora.

El encuentro tuvo entrada libre y gratuita, contó con puestos de emprendedores y fue transmitido por el canal de YouTube de la Municipalidad. Con los resultados confirmados, los artistas seleccionados representarán a Gualeguaychú en enero de 2027 y buscarán avanzar en uno de los principales certámenes del folklore argentino.