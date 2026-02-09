Uno Entre Rios | La Provincia | Ariel Goyeneche

Nuevo pedido de justicia por Ariel Goyeneche a dos años de su fallecimiento

A dos años del fallecimiento de Ariel Goyeneche, familiares y amigos convocan este jueves a las 19 a un nuevo pedido de justicia en Paraná.

9 de febrero 2026 · 15:03hs
Amigos y familiares de Ariel Goyeneche realizarán este jueves un nuevo pedido de justicia al cumplirse dos años de su fallecimiento. La convocatoria será a las 19, en la explanada del Poder Judicial de Entre Ríos, en el marco del aniversario de su muerte.

El reclamo se llevará adelante en la ciudad de Paraná, con el objetivo de exigir avances y respuestas judiciales en la causa que investiga las circunstancias de su fallecimiento, ocurrido tras un procedimiento policial.

LEER MÁS: Ariel Goyeneche: ordenan que el STJ pague la mayor parte de la nueva autopsia

Convocan a un nuevo reclamo de justicia por Ariel Goyeneche

Ariel Goyeneche falleció el lunes 12 de febrero de 2024 en Paraná, Entre Ríos, luego de un procedimiento policial realizado frente a la Comisaría Segunda. El hecho es investigado por la justicia como homicidio por violencia institucional, ya que el joven se encontraba bajo custodia al momento de su muerte.

De acuerdo al resultado de la autopsia, la causa del fallecimiento fue asfixia por compresión mecánica torso-abdominal, mientras estaba detenido. A dos años del hecho, familiares y amigos vuelven a convocar a la comunidad para acompañar el pedido de justicia.

