El acceso a estas jornadas de cine es exclusivo para la comunidad de UADER (estudiantes, docentes, personal administrativo), con carácter gratuito.

CINE. Se proyectarán películas de cineastas argentinas en las facultades de UADER​

Es en el marco de la propuesta conmemorativa Mujer, Memoria, Malvinas, y en articulación con el Instituto Autárquico Audiovisual (IAAER), organismo de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. Las jornadas de cine se realizarán entre este lunes 16 y el 30 de marzo. El ciclo será en distintas unidades académicas de Paraná y Oro Verde.

El acceso a estas jornadas de cine es exclusivo para la comunidad de UADER (estudiantes, docentes, personal administrativo), con carácter gratuito.

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La actividad pondrá el acento en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, con películas realizadas por mujeres cineastas argentinas, las cuales formaron parte de la programación de las últimas ediciones del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER).

El propósito es entrelazar tres fechas importantes vinculadas a la defensa y promoción de los derechos humanos: Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (24 de marzo) y Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas (2 de abril).

Agenda de películas

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Lunes 16 a las 10: La noche sin mí, (Laura Berch-Laura Chiabrando), en la Facultad de Ciencia y Tecnología. Aula Magna de la Sede Oro Verde (Ruta 11 Km. 10,5).

Jueves 19 a las 17: Todas las fuerzas, (Luciana Piantanida), en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales - Aula de la Memoria de la Escuela Normal de Paraná (Urquiza y Corrientes).

Jueves 26 a las 9: Álbum de familia, (Laura Casabé), en la Facultad de Ciencias de la Gestión. Aulas 2 y 3 del Sector FCG del Campus de Paraná (El Paracao 990).

Lunes 30 a las 10: Amor trava, (Lucrecia Mastrángelo), en la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, Aula 1E del Sector FCVyS del Campus de Paraná (Espejo y Fader).