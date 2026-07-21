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INTA: el Gobierno venderá 50.000 hectáreas del organismo

El gobierno evalúa la venta 50.000 hectáreas de las 100.000 con las que cuenta el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)

21 de julio 2026 · 13:29hs
INTA: el Gobierno venderá 50.000 hectáreas del organismo

El gobierno anunció que evalúa poner en venta 50.000 hectáreas de las 100.000 con las que cuenta el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), tal como ya había confirmado el presidente del organismo, Nicolás Bronzovich, en un panel de la Exposición Rural de Palermo. Ya fueron desafectadas 15.000 hectáreas.

Desde la Asociaicón Personal de Inta (Apinta) y la Asociaicón Trabajadores del Estado (ATE) advierten que la intención del Gobierno es concretar negocios inmobiliarios con el patrimonio de la nación.

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Paulo García, titular de Apinta se preguntó por qué hay que rematar las tierras que son un valor, un activo que no genera costos de mantenimiento. "Esto es porque las quieren sacar a remate un precio vil, hacer un negocio inmobiliario”, dijo a Página/12.

A finales de 2024 la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) anunció la subasta de cientos de inmuebles estatales. En ese paquete, bajo la conducción de Bronzovich, se diseñó un plan para vender 27.000 hectáreas del INTA distribuidas en 22 campos experimentales, bajo el argumento de que eran superficies “improductivas”.

Más recientemente, en marzo de este año, el gobierno sacó a subasta más de 30 hectáreas del ex INTA AMBA en Ituzaingó, una cotizada zona urbana del Gran Buenos Aires, aunque el proceso fue frenado por la Justicia. Sin embargo, el Ejecutivo sí logró subastar con éxito el histórico edificio del organismo en Palermo, ubicado sobre la avenida Cerviño. Este proceso avanza en paralelo con una reducción del 15% de la planta del INTA (cerca de 2.000 despidos y retiros voluntarios) y el recorte de unos 80 programas de investigación.

Qué dicen los sindicatos

“Quieren un INTA desfinanciado y paralizado. Es parte de su estrategia de entrega decir que las tierras no se usan para investigación mientras vacían de profesionales el organismo”, denunció Julieta Boedo, referente de ATE.

Desde Apinta, Paulo García rebatió el argumento de que los campos sin investigaciones activas no tengan utilidad. En ese sentido explicó que esas tierras no le suponen al Estado ningún costo de mantenimiento y funcionan como reservorios de material genético: “es engañoso decir que no se utilizan”, aseguró. ”El INTA produce y adapta tecnologías y material vivo, es decir semillas y diferentes materiales vegetales, a las características climáticas y de suelo de cada una de las fito-regiones”.

LEER MÁS: Entre Ríos: alertan que "15% del personal" de INTA se fue del organismo

“¿Por qué venderlas si al INTA le entra más plata de la que gasta? Esto es porque las quieren sacar a remate a precio vil”, advirtió García. El dirigente gremial aclaró que el instituto es autárquico y se financia mediante un impuesto a las importaciones, pero recibe menos de la mitad de lo que recauda. “Incluso se utilizaron 101 mil millones de pesos de un fondo propio de capacitación para pagar los retiros voluntarios. No tenemos un problema de déficit; la intención es solamente hacer un negocio inmobiliario para unos pocos”, concluyó.

INTA Gobierno Hectáreas ATE
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