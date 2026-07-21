Marcelo Moguilevsky llega a Paraná con una masterclass y el concierto "Buey solo"

El reconocido multiinstrumentista argentino participará del Congreso "Entre Ríos, entre discursos" con una masterclass sobre improvisación en el folklore

El reconocido multiinstrumentista argentino Marcelo Moguilevsky será uno de los protagonistas de las actividades artísticas del I Congreso "Entre Ríos, entre discursos: Literaturas, territorios culturales y resonancias interdisciplinarias" y de las V Jornadas de Literatura Entrerriana, organizadas por la UADER.

Su visita incluirá dos propuestas. La primera será una Master Class sobre improvisación en el folklore , que se realizará el miércoles 29 de julio , de 17 a 19 , en la Escuela de Música, Danza y Teatro "Prof. Constancio Carminio" (Italia 61). El encuentro estará dirigido a músicos y oyentes interesados en conocer herramientas para la improvisación a partir de la zamba "El Silbador" , de Cuchi Leguizamón. La actividad combinará análisis, escucha y ejercicios prácticos, y entregará certificados de asistencia.

"En el otro": una obra que invita a redescubrir el valor del encuentro

Al día siguiente, el jueves 30 de julio, a las 20.30, el artista presentará "Buey solo" en el Auditorio Walter Heinze. Se trata de un concierto solista en el que utiliza clarinete, flautas, piano, percusión y objetos cotidianos como piedras, copas, agua y papel para construir composiciones en tiempo real mediante la improvisación y el uso de una loopera.

Cada presentación es diferente, ya que el músico crea y desarrolla las obras en el escenario, convirtiendo el sonido en un lenguaje que dialoga con la identidad, el territorio y la experimentación.

La entrada para el concierto tendrá un valor de 15.000 pesos, mientras que será gratuita para quienes estén inscriptos en la masterclass o en el Congreso.

Las personas interesadas en participar de la capacitación pueden consultar modalidades de inscripción y beneficios a través del formulario habilitado por la organización o escribir al correo [email protected].