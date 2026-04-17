Kathaleya: sigue el juicio contra los padres de la beba

Con nueve testigos citados, continúa el juicio contra los padres de Kathaleya. El debate estuvo marcado por limitaciones a la prensa.

Este viernes sigue el juicio por jurado contra los padres de Kathaleya, la beba de dos meses que falleció en Paraná el 12 de octubre de 2021 tras sufrir múltiples agresiones. Los acusados son Cristian Gabriel Hernández, de 27 años, y Ariana Gisele González, de 25 años, quienes están acusados de homicidio doblemente agravado en razón del vínculo y por alevosía. Tras los alegatos, previstos para el viernes próximo, el jurado debe pasar a deliberar y dar su veredicto.

El debate comenzó el martes bajo la presidencia de la jueza técnica María Carolina Castagno, quien impuso estrictas limitaciones al periodismo basándose en un pedido de las partes para "garantizar el debido proceso". Para este viernes fueron citados nueve testigos.

Kathaleya: con límites al periodismo, se realiza el segundo día del juicio contra los padres de la beba

Como contó UNO, en el inicio del debate, la fiscal Evangelina Santana presentó una postura demoledora al afirmar que "a Kathaleya la destruyeron González y Hernández". La fiscalía describió un escenario de "violencia extrema" sistemática, detallando que la menor presentaba 18 lesiones externas, cinco costillas rotas y sangrado tanto en la cabeza como en los ojos.

El Ministerio Público Fiscal, que solicitará la pena de prisión perpetua, sostuvo que no se trató de un accidente, subrayando el hallazgo de una mamadera con alcohol etílico en una casa marcada por la suciedad y el abandono.

La defensa pública de Cristian Hernández, encabezada por el defensor público Rodrigo Juárez (está acompañado por Fernando Callejo), sostuvo que su asistido "no tuvo participación en los hechos" y adelantó que pedirá un veredicto de no culpabilidad. Su teoría del caso se centra en una "división de roles" donde Hernández pasaba la mayor parte del tiempo fuera del hogar, trabajando jornadas de hasta 48 horas, mientras que el cuidado de la bebé recaía casi exclusivamente en la madre.

Además, esta parte desestimó las acusaciones de violencia de género, afirmando que el padre incluso se preocupaba por el estado de salud de González.

Caso Kathaleya

Por el contrario, la defensa de Ariana González, representada por las defensora públicas Antonela Manfredi y Mariana Montefiori, alegan que la mujer fue "una más de las víctimas de Hernández", a quien califican como un "agresor serial".

Según esta postura, la madre estaba atrapada en un círculo de violencia que, combinado con sus problemas de salud (epilepsia, retraso madurativo leve y depresión postparto severa), le impidió proteger a su hija o pedir auxilio.

"Ariana González no cometió este hecho, Ariana lo sobrevivió", enfatizó Manfredi al presentarla como una víctima más del imputado el martes último.

Caso Kathaleya juicio

Los dos acusados, que llegan al juicio bajo la modalidad de arresto domiciliario, aguardarán el veredicto en un proceso donde la fiscalía ha prometido que, ante la falta de voz de la pequeña Kataleyha, "la prueba va a hablar por ella".