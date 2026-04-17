Los Ángeles Azules y Belinda celebran la Copa Mundial de la FIFA

"Por ella", es una colaboración que trasciende fronteras. Los cantantes se unieron para celebrar el mundial de fútbol que se disputará este año.

Tras semanas de especulación, viralidad y conversación sostenida en redes sociales, Los Ángeles Azules —referentes globales de la cumbia mexicana— y Belinda —uno de los nombres más icónicos del pop latino— confirman “Por Ella”, una colaboración que ya venía construyendo expectativa mucho antes de su anuncio oficial para celebrar el mundial de fútbol.

Luego del fenómeno de “Amor a primera vista”, que acumula más de 919 millones de visualizaciones en YouTube, ambos artistas vuelven a coincidir en un momento cultural clave: la antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Música mundial

Bajo la producción ejecutiva de Tainy, y compuesta por Horacio Palencia, Diego Bollella, Elías Mejía y Belinda Peregrín, “Por Ella” forma parte del Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, posicionándose como una de las piezas con mayor identidad mexicana dentro de esta edición del torneo.

Este tema ha generado gran expectativa incluso antes de estrenarse; lo que comenzó como teorías emocionantes y polémicas conversaciones orgánicas en plataformas como TikTok, se transforma en un lanzamiento icónico inundado de la euforia de los fanáticos del futbol, del inigualable estilo de los referentes absolutos de la Cumbia Mexicana, Los Ángeles Azules y de la energía mágica de la Princesa del Pop Latino, Belinda, convirtiéndolo en un fenómeno global.

Con una letra poderosa, la canción contagia a toda la audiencia de júbilo y alegría por la Copa del Mundo: “Lo que daría por ella, por ella, porque brillara aquí en mi pecho igual que las estrellas, tan bella, y darle un beso cuando la tenga entre mis brazos, gritar que la amo, que se escuche hasta el cielo, que ya nos la ganamos. Y que suene el olé, olé, olé, el estadio completo está de pie, que la vibra en el aire se sienta, como un gol al minuto noventa”.

Colaboración

"Para mí, participar en esta colaboración es una de las más importantes de mi carrera. En mi casa, siempre en México, la Copa Mundial de la FIFA 2026™. es un motivo de celebración, y ahora ser parte de esto a través de la música, al lado de Los Ángeles Azules, es un gran honor. Esta canción es un motivo de celebración para todos los mexicanos. Espero que pronto se convierta en un himno que nos invite a bailar y disfrutar, porque está hecha con mucho amor. 'Por Ella' estoy segura de que nos pondrá de buenas cada vez que la escuchemos. Agradezco esta oportunidad; ¡va por mi México, que amo!", comenta Belinda.

“Es un gran honor para nosotros coincidir nuevamente con Belinda, y no podemos estar más felices de que sea en un proyecto musical con tanta fuerza e importancia en el mundo deportivo a nivel internacional; además, esta canción nos llena de orgullo y alegría al representar a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Estamos seguros de que todos los corazones aficionados al futbol bailarán y disfrutarán tanto como nosotros lo hicimos al crear este tema”, comentaron Los Ángeles Azules.

“Por Ella” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. El lanzamiento llega en un momento clave para Los Ángeles Azules, quienes continuarán llevando su música a audiencias globales con su gira Sin Fronteras 2026, consolidando su lugar como uno de los proyectos más influyentes de la música latina.