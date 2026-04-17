Eduardo Coudet tendrá su primer Superclásico como DT de River Plate.

Coudet afronta su primer Superclásico como DT de River con un gran arranque, un recuerdo de gol a Boca en 2002 y un historial positivo como técnico.

Eduardo Coudet tendrá este domingo su primer Superclásico como director técnico de River Plate . Sin embargo, ya sabe lo que es enfrentar a Boca, tanto en su etapa como entrenador de otros equipos como también en su carrera como futbolista.

El actual entrenador de 51 años no solo tiene experiencia frente al conjunto Xeneize, sino que además llegó a convertirle un gol. Uno de los más recordados de su trayectoria como jugador profesional fue el que anotó en el Superclásico de 2002, en el que River Plate se impuso 3-0 en La Bombonera.

River jugó con 10 hombres desde los cuatro minutos y empató ante Blooming

El historial positivo del Chacho como entrenador frente a Boca Juniors

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Coudet llega a este partido tras un inicio positivo en su ciclo como entrenador de River Plate. Desde su llegada al club, el equipo disputó siete encuentros, con seis victorias y un empate, sin derrotas hasta el momento.

De todas formas, el duelo del domingo ante Boca Juniors aparece como una prueba importante para su presente. El Chacho es consciente de que se trata del partido más trascendente para los hinchas y el que más expectativa genera en el calendario.

En su historial como entrenador frente a Boca Juniors, Coudet mantiene un balance favorable. En total acumula tres victorias, dos empates y una sola derrota.

Al mando de Rosario Central lo enfrentó en cuatro oportunidades, con dos triunfos para el Canalla, un empate y una victoria para Boca Juniors, aquella recordada final de Copa Argentina. Más adelante, ya como técnico de Racing, se cruzó en dos ocasiones con el Xeneize, con un triunfo de la Academia y un empate.

Como futbolista, Coudet enfrentó a Boca Juniors en 15 partidos sumando sus etapas en River plate, San Lorenzo, Rosario Central y Colón, con un saldo negativo: cuatro victorias, tres empates y ocho derrotas.