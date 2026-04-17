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Se repara caño maestro de impulsión de agua potable en avenida Don Bosco

A lo largo de la jornada se restablecerá progresivamente el abastecimiento del suministro en los sectores afectados por el caño roto.

17 de abril 2026 · 12:15hs
Se repara caño maestro de impulsión de agua potable en avenida Don Bosco

Se repara caño maestro de impulsión de agua potable en avenida Don Bosco
Se repara caño maestro de impulsión de agua potable en avenida Don Bosco

Se repara caño maestro de impulsión de agua potable en avenida Don Bosco

Se trata de uno del acueducto de mayor diámetro que transporta el suministro potabilizado desde la planta Echeverría hasta el centro de distribución Ramírez sobre calle Don Bosco. La reparación del caño maestro se desarrolla en el tramo ubicado entre calles Los Constituyentes y Ayacucho.

El operativo de trabajo a cargo del personal de la Subsecretaría de Obras Sanitarias se extendió durante la noche y la madrugada, y tiene continuidad durante esta mañana, para subsanar el inconveniente. Se estima que la intervención se extenderá hasta horas del mediodía, aproximadamente.

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Al encontrarse operativo el caño complementario de impulsión de 500 mm, obra recientemente operativa, el casco céntrico logra ser atendido -con una menor disponibilidad del recurso-.

La problemática fue detectada ayer por la tarde con la aparición de agua en la superficie de la avenida. Cumplimentadas las tareas de descubrimiento e inspección de las redes de cañerías emplazadas en el sector, se logró diagnosticar una avería en el caño maestro de impulsión de 750 milímetros.

Baja presión de agua o falta de servicio

Debido a esta situación, se registran baja presión o falta de servicio en las áreas atendidas por los centros de distribución Ramírez y Ejército, abarcando zonas como el casco céntrico, barrios Hipódromo, Rocamora, y en el sur hasta parte de Santa Lucía y el Kilómetro 5 y 1/2; y en el oeste, como Bajada Grande, Puerto Viejo, San Agustín, Mercantil, Padre Kolbe y Anacleto Medina.

Concluida esa labor, se reiniciarán los procesos operativos para la gradual reactivación de los sistemas de gestión del servicio. A lo largo del resto de la jornada se restablecerá progresivamente el abastecimiento del suministro en los sectores afectados. La presurización del sistema y la normal prestación del servicio requerirá de, aproximadamente, un día.

Se recomienda a los usuarios de estas zonas extremar las previsiones correspondientes y realicen un uso racional del agua almacenada en los tanques domiciliarios de reservas. Ante este tipo de reparación, permitirá extender el suministro para las actividades esenciales del hogar.

caño Don Bosco Agua
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