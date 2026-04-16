TV Pública cada vez más esotérica

La TV pública suma a su grilla ciclos de tarot en vivo, limpiezas energéticas, experiencias paranormales y "canalizaciones y contacto con entidades no físicas".

La TV pública suma a su grilla ciclos de tarot en vivo, limpiezas energéticas, experiencias paranormales y "canalizaciones y contacto con entidades no físicas".

Denuncian que desde que inició la gestión de La Libertad Avanza (LLA) la TV Pública fue vaciada de contenidos. Los históricos ciclos como Cocineros Argentinos, Los Siete Locos, y aquellos sobre ciencia, cultura y educación fueron reemplazados por programas con contenidos lavados y otros volcados al esoterismo.

Las alarmas se encendieron en 2024, cuando personalidades de la cultura, la política y el periodismo se solidarizaron con Cristina Mucci por el levantamiento de "Los 7 locos", el histórico y multipremiado ciclo de la TV Pública , tras 38 años al aire. A lo largo de sus temporadas, el programa recibió la visita de grandes figuras de la literatura, como Juan José Saer, Osvaldo Soriano, Beatriz Sarlo y Aníbal Ford, entre otras.

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Así como se barrió con el canal Encuentro, las clases de Adrián Paenza, los especiales de Historia con Felipe Pigna, se hicieron más frecuentes las apariciones de tarotistas, videntes y astrólogas en la pantalla estatal que está a cargo del cuestionado Manuel Adorni, jefe de Gabinete de Ministros y a la vez Vocero presidencial.

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Según fuentes oficiales, la señal estatal sumará a su grilla ciclos de tarot en vivo, limpiezas energéticas, relatos de experiencias paranormales y entrevistas a especialistas en canalizaciones y contacto con entidades no físicas. Las personalidades con mayor participación son la astróloga Kiara Ríos y el especialista en fenómenos paranormales Horacio Scarlato publica el sitio PolArg.