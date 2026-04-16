Frustraron contrabando en el río Uruguay

Prefectura Concordia impidió el contrabando que tenía como destino final la localidad uruguaya de Salto.

Se incautaron dos botes con un cargamento valuado en aproximadamente 50 millones de pesos.

El trabajo del personal de la Prefectura Concordia impidió que se lleve a cabo una maniobra de contrabando que tenía como objetivo final el deposito en la localidad uruguaya de Salto. La maniobra tenía como carga dentro de dos botes con bolsos de indumentaria.

El cargamento incautado fue valuado en cerca de 50 millones de pesos argentinos, equivalentes a aproximadamente un millón y medio de pesos uruguayos.

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Según información oficial, el procedimiento se llevó a cabo en inmediaciones del antiguo embarcadero El Ferrari, en el marco de tareas de patrullaje preventivo desarrolladas por efectivos del área de Investigaciones.

El procedimiento de Prefectura

Durante la recorrida, los uniformados detectaron a dos hombres que se encontraban cargando bultos en embarcaciones de pequeño porte. La maniobra, de acuerdo a las primeras actuaciones, estaría vinculada a un intento de cruce ilegal de mercadería hacia Salto.

El operativo permitió frustrar el traslado de la carga y avanzar en las actuaciones correspondientes por presunto contrabando.