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Histórico triunfo de Platense ante Peñarol en Uruguay

Platense tras caer contra Corinthians, se levantó con una épica victoria 2 a 1 en su excursión a Montevideo, que lo dejó como escolta en su grupo.

16 de abril 2026 · 23:43hs
Platense ganó en Montevideo.

Platense ganó en Montevideo.

Platense consiguió una victoria histórica por 2-1 frente a Peñarol en el estadio Campeón del Siglo, en Montevideo, por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Walter Zunino logró revertir el resultado ante el conjunto uruguayo, que había comenzado arriba en el marcador.

El local se puso en ventaja con un tanto de Matías Arezo, tras una asistencia de Luis Angulo. El delantero uruguayo aprovechó una oportunidad clara en el área y definió ante el arquero de Platense, Matías Borgogno. La reacción del conjunto argentino fue inmediata. Guido Mainero igualó el partido con un cabezazo, sorprendiendo a la defensa de Peñarol y dejando sin respuesta al arquero Sebastián Britos.

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Platense perdió con Corinthians en su debut por la Copa Libertadores

El trámite del encuentro mostró momentos de tensión y varias intervenciones del árbitro Derlis López López, quien amonestó a varios jugadores de ambos equipos. El propio juez, minutos después, sancionó un penal para el cuadro argentino por una mano dentro del área de Eric Remedi. Franco Zapiola ejecutó el disparo desde los doce pasos y puso el 2-1 definitivo.

En los minutos finales, Platense supo sostener la ventaja, con intervenciones destacadas de sus defensores, especialmente Tomás Silva y Víctor Cuesta, quienes despejaron varios ataques del equipo uruguayo. El resultado representó un logro relevante para Platense, que venía de perder ante Corinthians en el debut del torneo.

El Calamar sumó sus primeros tres puntos en la competencia, mientras que Peñarol no pudo repetir la victoria obtenida frente a Independiente Santa Fe en la jornada anterior. El líder del Grupo E es Corinthians con seis unidades, seguido por el cuadro argentino con tres.

Lo que sigue para Platense y Peñarol

El próximo partido de Platense en la Copa Libertadores será frente a Independiente Santa Fe, mientras que Peñarol se enfrentará a Corinthians en la siguiente fecha del grupo.

Platense Peñarol Uruguay
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