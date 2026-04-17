Unión y Newell's abren la fecha 15

Desde las 20.30, el Tatengue y la Lepra se medirán en el 15 de Abril. En la previa del encuentro, Unión festejará su aniversario.

Este viernes se iniciará la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). En el estadio 15 de Abril de Santa Fe, Unión recibirá a Newell’s. El partido se iniciará a las 20.30 y podrá verse por la señal de ESPN Premium.

El siempre polémico Fernando Espinoza será el encargado de impartir justicia en este compromiso.

El Tatengue, que está sexto en la Zona A con 19 puntos, necesita ganar para continuar en puestos de clasificación a la siguiente instancia, ya que sólo está un punto por encima de San Lorenzo, el primero de los equipos que, en estos momentos, se está quedando a fuera de los playoffs.

El equipo santafesino viene de caer agónicamente en La Plata ante Estudiantes por 2 a 1, en un partido en el que jugó muy bien y se puso en ventajas, pero no supo liquidar la historia y el Pincharrata, con oficio, se lo dio vuelta.

Por su parte, la Lepra atraviesa un muy mal año, en el que se encuentra muy abajo en la tabla de posiciones. Con apenas 10 unidades se encuentra en el puesto 14 (el penúltimo), sólo por delante del Deportivo Riestra. Necesita sumar para ir alejándose de los puestos del descenso.

En su última presentación, como local, igualó sin goles en un más que pobre partido ante San Lorenzo.

Unión festeja su aniversario

Unión vivirá una jornada especial, con la fiesta aniversario 119 en la previa del encuentro frente a Newell’s. Luego de que la vigilia y el show fueran postergados por la lluvia, la institución decidió trasladar los festejos en la sede, a partir de las 18.

La celebración contará con diferentes sorpresas y propuestas para los hinchas del equipo de Leonardo Carol Madelón.