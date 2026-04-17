Uno Entre Rios | El País | Chiqui Tapia

Un fiscal de Santiago del Estero pidió detener a Chiqui Tapia y a Toviggino

Un fiscal federal solicitó la detención e indagatoria del presidente de la AFA, Claudio Tapia, y la del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino por presunto lavado de dine

17 de abril 2026 · 13:38hs
Un fiscal de Santiago del Estero pidió detener a Chiqui Tapia y a Toviggino

Un fiscal de Santiago del Estero pidió detener a Chiqui Tapia y a Toviggino

Un fiscal federal de Santiago del Estero pidió este viernes detener al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino en una causa penal abierta en esa provincia y vinculada a presuntas maniobras de lavado de dinero con bienes adquiridos allí.

El fiscal federal Pedro Simón acusó a ambos dirigentes futbolísticos por asociación ilícita agravada y lavado de activos en una investigación que involucra bienes en esa provincia, de la que es oriundo Toviggino, informaron a Infobae fuentes del caso.

Pablo Toviggino, nuevamente bajo la lupa.

Sociedades de Pablo Toviggino le compraron inmuebles de lujo a una empresa vinculada al Chiqui Tapia

Sin pronóstico: el SMN hará un apagón informativo por despidos.

Sin pronóstico: el SMN hará un apagón informativo por despidos

fiscal Tapia Toviggino

Allanamientos y bienes

El fiscal santiagueño pidió allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes de ambos. Su investigación tiene relación con allegados a Toviggino en Santiago del Estero, que se sospecha serían parte de maniobras de lavado de dinero con fondos provenientes de la Asociación del Fútbol Argentino. La decisión sobre estos planteos deberá tomarla el juez de Tucumán Guillermo Díaz.

Según explicaron fuentes judiciales, habría 35 propiedades en esa provincia a nombre de sociedades que aparecen vinculadas a Toviggino y sus allegados.

El tesorero y Tapia ya están bajo investigación en otra causa que se tramita en Campana, a cargo del juez federal Adrián González Charvay. Precisamente la Cámara Federal de Casación debe resolver si esta pesquisa vuelve al ámbito de la ciudad de Buenos Aires o permanece en este juzgado.

tapia toviggino

Ahora se suma la acusación de Santiago del Estero vinculada según el dictamen fiscal a estancias, casas y lotes, además de vehículos registrados a nombre de distintas sociedades, participaciones en empresas e inversiones financieras como plazos fijos, acciones y operaciones con dólar MEP. El fiscal reclamó las detenciones porque sostiene que hay riesgo de fuga ante la estructura montada para cometer los delitos.

La acusación

Según la imputación, Tapia, en su carácter de presidente de la AFA, habría permitido maniobras en la administración de fondos mediante transferencias hacia empresas vinculadas a Toviggino. Entre ellas se menciona Real Central SRL del presunto testaferro Luciano Pantano y dueña de la casaquinta de Pilar valuada en 17 millones de dólares.

También aparecen otras firmas que, según el fiscal, integran una red societaria y se nombra a TourProdEnter, del empresario Javier Faroni, por facturas que emitió a empresas relacionadas con el tesorero. Esta última es ya investigada en la causa que tramita en la localidad bonaerense de Campana. El expediente de Santiago del Estero se inició el 8 de diciembre de 2025 a partir de una denuncia que llegó por correo electrónico a la fiscalía.

Chiqui Tapia Toviggino Fiscal AFA
Noticias relacionadas
El Gobierno llevó a la Corte la reforma laboral con un “per saltum” para frenar su suspensión.

El Gobierno llevó a la Corte la reforma laboral con un "per saltum" para frenar su suspensión

Según los datos del Indec, en marzo criar a un hijo superó los $500.000. 

Canasta de crianza: según el Indec, en marzo criar a un hijo superó los $500.000

La TV pública suma a su grilla ciclos de tarot en vivo, limpiezas energéticas, experiencias paranormales y canalizaciones y contacto con entidades no físicas.

TV Pública cada vez más esotérica

En el sorteo Tradicional del Quini 6 hubo un ganador con todos los aciertos. 

Quini 6: un apostador se hizo millonario en el sorteo Tradicional

Ver comentarios

Lo último

Eduardo Coudet tendrá su primer Superclásico como DT de River Plate

Eduardo Coudet tendrá su primer Superclásico como DT de River Plate

Los Ángeles Azules y Belinda celebran la Copa Mundial de la FIFA

Los Ángeles Azules y Belinda celebran la Copa Mundial de la FIFA

Álbum de figuritas del Mundial 2026: precios, cuándo sale y advertencias por estafas

Álbum de figuritas del Mundial 2026: precios, cuándo sale y advertencias por estafas

Ultimo Momento
Eduardo Coudet tendrá su primer Superclásico como DT de River Plate

Eduardo Coudet tendrá su primer Superclásico como DT de River Plate

Los Ángeles Azules y Belinda celebran la Copa Mundial de la FIFA

Los Ángeles Azules y Belinda celebran la Copa Mundial de la FIFA

Álbum de figuritas del Mundial 2026: precios, cuándo sale y advertencias por estafas

Álbum de figuritas del Mundial 2026: precios, cuándo sale y advertencias por estafas

El comercio entrerriano en retracción: las ventas cayeron 4% en 2025

El comercio entrerriano en retracción: las ventas cayeron 4% en 2025

Un fiscal de Santiago del Estero pidió detener a Chiqui Tapia y a Toviggino

Un fiscal de Santiago del Estero pidió detener a Chiqui Tapia y a Toviggino

Policiales
Causa Cuadernos: el empresario paranaense Gabriel Losi se abstuvo de declarar

Causa Cuadernos: el empresario paranaense Gabriel Losi se abstuvo de declarar

Kathaleya: sigue el juicio contra los padres de la beba

Kathaleya: sigue el juicio contra los padres de la beba

El sereno de Colón presentaba múltiples fracturas en el cráneo y la mandíbula

El sereno de Colón presentaba múltiples fracturas en el cráneo y la mandíbula

Incendio en barrio Anacleto Medina Sur: una familia necesita ayuda tras perder parte de su vivienda

Incendio en barrio Anacleto Medina Sur: una familia necesita ayuda tras perder parte de su vivienda

Frustraron contrabando en el río Uruguay

Frustraron contrabando en el río Uruguay

Ovación
Unión y Newells abren la fecha 15

Unión y Newell's abren la fecha 15

Eduardo Coudet tendrá su primer Superclásico como DT de River Plate

Eduardo Coudet tendrá su primer Superclásico como DT de River Plate

Histórico triunfo de Platense ante Peñarol en Uruguay

Histórico triunfo de Platense ante Peñarol en Uruguay

San Lorenzo venció a Deportivo Cuenca y lidera el Grupo D

San Lorenzo venció a Deportivo Cuenca y lidera el Grupo D

Argentina le ganó 3 a 1 a Ecuador y se clasificó a la final del Sudamericano Sub 17

Argentina le ganó 3 a 1 a Ecuador y se clasificó a la final del Sudamericano Sub 17

La provincia
Entre Ríos registró 1.029 casos de sífilis en 2025

Entre Ríos registró 1.029 casos de sífilis en 2025

CampoLimpio lideró en Paraná un debate federal sobre la gestión de envases vacíos de fitosanitarios

CampoLimpio lideró en Paraná un debate federal sobre la gestión de envases vacíos de fitosanitarios

Se repara caño maestro de impulsión de agua potable en avenida Don Bosco

Se repara caño maestro de impulsión de agua potable en avenida Don Bosco

Amenazas virales en escuelas: desde el CGE indicaron que se identificaron autores

Amenazas virales en escuelas: desde el CGE indicaron que se identificaron autores

Alerta en escuelas de Entre Ríos por un reto viral que implica amenazas de tiroteo

Alerta en escuelas de Entre Ríos por un reto viral que implica amenazas de tiroteo

Dejanos tu comentario