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El sereno de Colón presentaba múltiples fracturas en el cráneo y la mandíbula

Según la autopsia del cuerpo encontrado el domingo en Colón se pudo determinar que el cadáver presentaba múltiples fracturas en el cráneo y en la mandíbula.

16 de abril 2026 · 23:32hs
El sereno de Colón presentaba múltiples fracturas en el cráneo y la mandíbula.

Foto: El Entreríos

El sereno de Colón presentaba múltiples fracturas en el cráneo y la mandíbula.

En el Centro Médico Forense de Oro Verde se llevó a cabo este jueves la autopsia del cuerpo encontrado el domingo en la costanera de Colón. Si bien el Informe Autópsico se elevará en los próximos días, se pudo determinar que el cadáver –de sexo masculino– presentaba múltiples fracturas en el cráneo y en la mandíbula.

Se obtuvieron muestras de fauna cadavérica para su estudio y determinación de la data de la muerte, que en principio coincidiría con el rango de tiempo que ya fuera señalado por el forense local Dr. Sergio Toscani y que abarcaría el momento en que ocurrió el hecho.

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En cuanto a la identificación del cadáver, fue posible el levantamiento de registros dactilares, si bien por el momento no se hallaron datos en los registros locales y en el Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad (SIBIOS), por lo cual será decisivo el cotejo con fichas que puedan remitirse desde el Paraguay a través de los organismos correspondientes, para lo cual se está trabajando intensamente.

Intervinieron los Dres. Maximiliano Siromsky, Lilian Pereyra, Cecilia Hoet y el odontólogo forense Oscar Heit.

Prisión preventiva

Mientras, en el Juzgado de Garantías de Colón, se dictó la prisión preventiva por 90 días a Nicolás Alexander Acosta (32) imputado de homicidio simple. La audiencia estuvo a cargo de Jesús Penayo Amaya. Representó al Ministerio Público Fiscal Alejandro Perroud y la defensa técnica fue ejercida por el defensor oficial.

Las actuaciones se originaron a partir del hallazgo de un cuerpo sin vida en el interior de una obra en construcción, en avanzado estado de descomposición, presumiéndose que se trataría de una persona de nacionalidad paraguaya que trabajaba en el lugar como sereno, y con la cual no se tuvo contacto desde días antes del hallazgo del cuerpo.

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A partir de ello, se desplegaron diversas tareas, incluyendo relevamiento de registros fílmicos, recepción de testimonios y otras medidas de prueba, que permitieron avanzar en la detención de Acosta a 24 horas de iniciada la investigación, indicó El Entre Ríos.

En la audiencia, que se extendió hasta pasado el mediodía, la Fiscalía enunció cada una de las evidencias con las que cuenta hasta el momento y la existencia de riesgos procesales, vinculados principalmente al peligro de fuga y a la posibilidad de entorpecimiento de la investigación, considerando las circunstancias del caso y el estado actual de la investigación penal preparatoria.

En este sentido, el fiscal señaló que no es habitual encontrar un caso donde sea tan manifiesto el peligro de entorpecimiento, habida cuenta del intento deliberado de ocultar el crimen y la actitud posterior del imputado.

Colón Oro Verde autopsia
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